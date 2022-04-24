فصلنامه ایران به زبان روسی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین شماره فصلنامه «ایران» با سردبیری مسعود احمدوند و نویسندگان روسی زبان در حالی توسط رایزنی فرهنگی ایران در فدراسیون روسیه منتشر شد که در آن به موضوعاتی از جمله معرفی جاذبه‌های گردشگری، تاریخی، فرهنگی، غذا و صنایع دستی ۶ شهر از جمله، شیراز، تبریز، کیش اصفهان، مشهد پرداخته شده است.

تصویری از فردوسی روی صفحه نخست این شماره از فصلنامه درج شده که نشان از اهمیت ویژه اولین شماره به شهر مشهد مشاهیر آن و شهر طوس دار به خصوص آنکه در صفحات ابتدایی، ابیاتی از شاهنامه نیز درج شده است. معرفی خوراک مشهور هر شهر، مراکز خرید، تاریخچه، موقعیت جغرافیایی، راههای دسترسی به آنها، صنایع دستی، هنرمندان و میراثی که هر شهر با آن بیشتر شناخته می‌شود، بخش عمده‌ای از مطالب این فصلنامه در باب معرفی ایران و جاذبه‌هایش است.

این فصلنامه با همکاری بخش خصوصی ایرانی و فعال در روسیه در ۵ هزار نسخه تهیه و در مراکز دانشگاهی آژانس‌های گردشگری و مراکز ایرانشناسی و آموزش زبان و ادبیات فارسی توزیع شده است.

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