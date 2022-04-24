رژیم غذایی بر اساس گروه خونی منطق علمی ندارد/ فریب نخورید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیرنگ نیستانی، با طرح این سوال که آیا می‌شود مثلاً برای یک کودک سه ساله هم بر مبنای این که گروه خونی A دارد یا B، برخی مواد غذایی را قدغن کرد، افزود: رژیم‌های غذایی هیچ منطقی علمی ندارند و بدون شک در دراز مدت می‌توانند آسیب جدی به بدن وارد کند.

وی با اشاره به اینکه پیروی از رژیم‌های غذایی هرگز نباید بر مبنای سلیقه یا باور افراد توصیه و تجویز شود، اظهار کرد: به طور کلی طب و علوم پزشکی باید مبتنی بر شواهد علمی باشد.

نیستانی افزود: هیچ گونه شواهد علمی مبتنی بر اختصاصی بودن غذا برای گروههای خونی مختلف وجود ندارد.

وی با بیان اینکه توصیه‌های غیر علمی برخی افراد برای پیروی از رژیم‌های غذایی با توجه به گروه خونی خاص می‌تواند به ضرر سلامت تمام شود خاطرنشان کرد: زمانی که از گروههای خونی صحبت می‌کنیم این موضوع با دوران کودکی نیز گره می‌خورد، بنابراین اگر چنانچه این باور درست باشد قاعدتاً باید این محدودیت‌های غذایی برای کودکان نیز آغاز شود.

متخصص تغذیه و رژیم درمانی افزود: مشکلاتی که رژیم غذایی بر اساس گروه خونی، برای افراد ایجاد می‌کند در گروههای خاص، کودکان، سالمندان و افراد با بیماری زمینه‌ای می‌تواند به مراتب حادتر باشد.

نیستانی با بیان اینکه اساساً تأمین نیازهای تغذیه‌ای بدن با ریز مغذی‌ها و درشت مغذی‌ها مسله ای بسیار مهم است تاکید کرد: گروههای تخصصی بر مبنای شواهد علمی تصمیم گیری می‌کنند که بدن کودکان و یا بزرگسالان به چه میزان و از چه گروهایی به مواد غذایی نیاز دارد.

وی خاطرنشان کرد: مواد غذایی که افراد از کودکی تا بزرگسالی مصرف می‌کنند در دراز مدت اثرات خود را نشان می‌دهد و به طور قطعی گروههای خونی در استفاده یا منع مصرف مواد غذایی هیچ نقشی ندارند.

نیستانی با یادآوری این که بر اساس گروههای خونی، مصرف یا عدم مصرف هیچ ماده غذایی توصیه نمی‌شود، هشدارداد: چنانچه به بهانه حفظ سلامت بدن، گروه خاصی از مواد غذایی حذف شود در دراز مدت مشکلات فراوانی را در پی خواهد داشت.

متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: مطالعات جمعیتی و شواهد علمی ثابت شده بسیار زیادی وجود دارد که عدم مصرف گروهی از مواد غذایی مثل به ویژه لبنیات افراد را با مخاطرات متعددی مثل مشکلات استخوانی مواجه کرده استخواهد کرد.

وی با بیان اینکه چنانچه با نظر پزشک لازم باشد مصرف برخی گروه‌های غذایی محدود شود برای جبران این کمبود داروهای مکمل تجویز می‌شود گفت: این موارد با رژیم‌های خودسرانه ای که بر اساس گروه‌های خونی گرفته می‌شود، کاملاً متفاوت است.

نیستانی اضافه کرد: خطرات رژیم‌های غذایی با توجه به این که چه گروه‌هایی از مواد غذایی حذف می‌شوند می‌تواند، متفاوت باشد.

متخصص تغذیه و رژیم درمانی با انتقاد از رفتارهای افرادی که با هدف سلامت توصیه به پیروی از رژیم‌های غذایی وابسته به گروه خونی می‌کنند، افزود: این موضوع که بدن انسان برای حفظ سلامت به چه گروه‌هایی از مواد غذایی نیاز دارد وابسته به اعتقاد یا باور این نظر غیرکارشناسانه نیست بلکه باید تمام این موارد علمی و ثابت شده باشد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با یادآوری این موضوع که ادعای علمی نیاز به شواهد علمی معتبر دارد توضیح داد: نتیجه تحقیقات در موضوعات سلامت محور و تغذیه‌ای باید به تأیید سازمان بهداشت جهانی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای کشور، انجمن تغذیه ایران و یا سایر مجامع علمی ملی و بین المللی معتبر دنیا برسد، این مراکز مرجع رسمی اعلام این مطالب اند و هر مطلبی که به تأیید این مراکز نرسیده باشد فاقد اعتبار است.

نیستانی با بیان این موضوع که تغذیه، رژیم غذایی و به طورکلی امور مربوط به سلامت افراد هرگز مسله ای فردی نیست تاکید کرد: تحقیقات تغذیه‌ای فقط در چارچوب‌های علمی سندیت دارد، این تحقیقات باید تکرار پذیر باشد تا برای جمعیت عمومی استفاده شود.