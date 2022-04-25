همایون حسینیان مشاور ستاد امور رفاهی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز پذیرش درخواست‌های اعضای هیأت علمی متقاضی وام خرید یا ودیعه مسکن، در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

وی ادامه داد: تأمین اعتبار بانک‌ها معمولاً از اردیبهشت ماه شروع می‌شود و زمان پرداخت وام‌ها نیز از اردیبهشت ماه به بعد خواهد بود.

مشاور ستاد امور رفاهی وزارت علوم تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: اعضای هیأت علمی از هر زمان که درخواست خود را برای تسهیلات مسکن ارائه کنند تا زمانی‌که وام مذکور را دریافت می‌کنند حدود ۴۰ تا ۴۵ روز زمان خواهد برد.

وی درباره اینکه اگر عضو هیأت علمی یک‌بار از این تسهیلات استفاده کند مجدد می‌تواند وام مذکور را دریافت کند یا خیر افزود: برخی از اساتید حدود ۱۰ الی ۱۵ سال پیش وام تسهیلات مسکن را دریافت کرده‌اند و بنا به دلایلی خانه خود را فروخته‌اند، برخی از بانک‌ها با توجه به دستورالعمل داخلی خود بعد از ۱۰ سال قبول می‌کنند به شرط تسویه وام قبلی، مجدد وام پرداخت کنند و برخی از بانک‌ها نیز قبول نمی‌کنند.

مشاور ستاد امور رفاهی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص ارائه تسهیلات به اعضای هیأت علمی جوان نیز گفت: در این خصوص این اعضای هیأت علمی دو سال گذشته درخواستی را به بانک مرکزی ارائه دادیم و شورای عالی پول و اعتبار قبول کرد ۲۰۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن ارائه دهد.

حسینیان ادامه داد: قبل از سال جدید نیز معاونت اداری مالی وزارت علوم درخواست افزایش وام خرید مسکن اعضای هیأت علمی تا سقف یک میلیارد تومان با درصد پایین و افزایش وام ودیعه مسکن را به وزیر علوم ارائه داد و با موافقت وزیر علوم این درخواست به بانک مرکزی ارائه شد که در صورت موافقت بانک مرکزی این مبلغ افزایش پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه سالانه هفت الی هشت هزار نفر از اساتید از تسهیلات وام خرید و ودیعه مسکن استفاده می‌کنند افزود: دکتر حسن‌زاده دبیر ستاد رفاهی وزارت علوم نیز با معاونت اداری مالی صحبت کرده است که بتوانند حتی مسکن را برای اعضای هیأت علمی تأمین کنند و در حال بررسی گزینه‌های مختلف نیز هستند.

بر اساس این گزارش، سال ۱۴۰۰ تسهیلات مسکن اعضای هیأت علمی تا سقف ۵ میلیارد ریال افزایش یافت و همچنین تسهیلات جدیدی تا سقف ۲ میلیارد ریال جهت ودیعه مسکن برای اعضای هیأت علمی در نظر گرفته شد.