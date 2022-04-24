خرید گندم به مرز ۵۰۰ هزار تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، خرید تضمینی گندم که از چهارم فروردین ماه در استانهای جنوبی کشور آغاز شده بود، به ۴۳۶ هزار تن رسید. ارزش گندمهای خریداری شده ۴۵ هزار و ۳۶۷ میلیارد ریال است.
در حال حاضر گندمهای تولیدی سال جاری در استانهای خوزستان، فارس، بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان و در برخی مناطق شمالی کشور نیز گندم بذری از کشاورزان خریداری میشود.
میزان ۴۳۶ هزار تن گندم خریداری شده در قالب بیش از ۴۶ هزار و ۲۲۳ محموله توسط گندمکاران به مراکز خرید تحویل داده شده است.
بر اساس این گزارش، امسال هر کیلوگرم گندم با قیمت تضمینی ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان با ۱,۰۰۰ تومان جایزه تشویقی از گندمکاران خریداری و به مراکز خرید گندم تحویل داده میشود.
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