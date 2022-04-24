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۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۲:۵۸

نماینده فومن و شفت در مجلس خبر داد؛

تخصیص اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی به شفت در کمیسیون تلفیق

تخصیص اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی به شفت در کمیسیون تلفیق

شفت- نماینده فومن و شفت گفت: در کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه مصوبه مازاد بر سقف بودجه ۱۰۰ میلیارد تومان برای شفت در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل بهروزی فر بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری ضمن تسلیت ایام شهادت امام علی (ع)، گفت: امروز نیازمند حضور میدانی و عملیاتی برای حل مشکلات شهرستان شفت هستیم.

نماینده فومن و شفت در مجلس با اشاره به شروع فصل کشاورزی و تنش آبی، اضافه کرد: اینکه مسئولان پای کار و در کنار کشاورزان باشند کشاورز را دلگرم می‌کند چرا که پشت میز نشستن مشکلی را حل نمی‌کند.

بهروزی فر با بیان اینکه مسئولان باید به صورت میدانی و جهادی پای کار باشند، ادامه داد: زمانی که مسئولیت را پذیرفته ایم باید در کنار مردم باشیم و در حل مشکلات تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه بر اساس پیش بینی‌ها بحران کم آبی جدی است، اضافه کرد: امسال دستگاه‌های اجرایی باید برنامه محور حرکت کنند زیرا با روزمرگی نمی‌شود در مأموریت‌های محوله را انجام داد.

بهروزی فر سکونت مدیران را در شهرستان بسیار مهم دانست و افزود: سکونت مدیران در شهرستان در مواقع بحران بسیار مهم بوده و می‌تواند دردهای مردم را آرام کند.

وی با اشاره به اینکه به عنوان کارگزاران نظام هیچ‌گونه تنبلی و سستی توجیه پذیر نیست، اضافه کرد: مسئولان بر بدنه دستگاه‌های خود نظارت داشته باشند تا کارکنانشان به مراجعه کنندگان پاسخگویی درست داشته باشند.

وی در خصوص قانون بودجه امسال نیز گفت: با مصوب شدن این قانون برای کارهای عمرانی و بخش‌های خدماتی امیدی روشن می‌شود.

نماینده فومن و شفت در مجلس با اشاره به اینکه در مجلس فراکسیون ۳۱ شهرستان کم برخوردار تشکیل شده و از دولت نیز مطالبه گری داشته ایم، افزود: در کمیسیون تلفیق و برنامه بودجه مصوبه مازاد بر سقف بودجه ۱۰۰ میلیارد تومان برای شفت به صورت ویژه بودجه دیده شده است.

کد مطلب 5474381

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