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۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۲:۳۲

در توئیتر مطرح شد؛

تبریک سخنگوی دولت برای قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد

تبریک سخنگوی دولت برای قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد

سخنگوی دولت قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در مسابقات کشتی قهرمانی آسیا را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: تیم ملی کشتی آزاد ایران، قهرمان آسیا شد. درود بر غیرت، شرافت و دلاوری شما. افتخار ایران هستید.

کد مطلب 5474438

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