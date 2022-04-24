تبریک سخنگوی دولت برای قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: تیم ملی کشتی آزاد ایران، قهرمان آسیا شد. درود بر غیرت، شرافت و دلاوری شما. افتخار ایران هستید.

