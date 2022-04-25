میزبان فینال جام حذفی در شهر سوم مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، مراسم قرعه کشی برای تعیین میزبانی فینال جام حذفی با حضور امیر حسین روشنک مسئول جام حذفی، ایزد سیف الله پور مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران و حمیدرضا امیدوار مدیر تیم آلومینیوم اراک، نمایندگان روابط عمومی و حراست سازمان لیگ در سالن روابط عمومی سازمان لیگ برگزار شد و در نهایت به قید قرعه تیم نساجی مازندران میزبان فینال جام حذفی شد.

انتخاب میزبان مسابقه صرفاً جهت تعیین استقرار روی نیمکت و رختکن‌های دو تیم و همچنین اولویت انتخاب لباس است.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال نساجی و آلومینیوم اراک ساعت ۱۹ چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.