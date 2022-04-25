ایمن سازی محور ارومیه – سرو آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان شکری صبح دوشنبه در بازدید از روند آغاز عملیات اجرایی روکش آسفالت محور مرزی ارومیه – سرو اظهار کرد: امروز دوشنبه عملیات اجرایی ۲ پروژه راهداری در محور ارومیه - سرو با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال در ارومیه آغاز شد.

وی ادامه داد: ایمن سازی محورهای مواصلاتی استان به ویژه محورهای منتهی به پایانه‌های مرزی و مناطق گردشگری عملیات روکش آسفالت محور ارومیه - سرو به طول ۲۴ کیلومتر در دو باند رفت و برگشت و از کیلومتر صفر تا کیلومتر ۱۲ این محور از سمت شهرستان ارومیه با اعتبار ۸۵ میلیارد ریال آغاز شد.

شکری گفت: همچنین در پاسخ به مطالبه مسئولین پارک علم و فن آوری آذربایجان غربی وابسته به دانشگاه ارومیه و اهالی روستای بدلبو نیز عملیات اصلاح ورودی و خروجی پارک علم و فن آوری استان و ساماندهی و جابجایی محور روستایی بدلبو با اعتبار ۶۵ میلیارد ریال در محور ارومیه - سرو آغاز شد.