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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۵

خاکی: مدال‌آوری بسکتبالیست کردستانی در ناگویا افتخاری برای استان است

خاکی: مدال‌آوری بسکتبالیست کردستانی در ناگویا افتخاری برای استان است

سنندج- مدیرکل ورزش و جوانان کردستان، کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی ناگویا توسط محمدبصیر مومنی، ملی‌پوش بسکتبال سه‌نفره ایران را افتخاری برای جامعه ورزش استان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی عصر پنجشنبه در آیین استقبال از محمدبصیر مومنی، بسکتبالیست کردستانی تیم ملی بسکتبال سه‌نفره کشورمان، اظهار کرد: کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی ناگویا حاصل تلاش، انگیزه و اراده ملی‌پوشان ایران است و این موفقیت برای جامعه ورزش کردستان نیز ارزشمند و افتخارآفرین محسوب می‌شود.

وی با اشاره به رقابت‌های فشرده در سطح بین‌المللی افزود: در ورزش قهرمانی، به‌ویژه در رقابت‌های بین‌المللی، نتیجه مسابقات همیشه قابل پیش‌بینی نیست، اما هدف‌گذاری برای حضور در جمع مدعیان و تلاش برای رسیدن به سکو نشان‌دهنده روحیه قهرمانی ورزشکاران است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان ادامه داد: ملی‌پوشان جوان کشورمان برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی مستمر هستند و باید زمینه ادامه مسیر موفقیت آنان در مسابقات جهانی و المپیک فراهم شود.

خاکی با اشاره به علاقه مردم کردستان به رشته بسکتبال عنوان کرد: بسکتبال از رشته‌های مورد توجه مردم استان است و حضور ورزشکاران کردستانی در ترکیب تیم‌های ملی و موفقیت آنان در رقابت‌های بین‌المللی، انگیزه مضاعفی برای جوانان علاقه‌مند به این رشته ایجاد می‌کند.

وی کسب این مدال را به محمدبصیر مومنی، اعضای تیم ملی بسکتبال سه‌نفره، کادر فنی و جامعه ورزش کشور و کردستان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌ها، شاهد حضور موفق‌تر ورزشکاران استان در میادین بین‌المللی باشیم.

کد مطلب 6964760

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