به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی عصر پنجشنبه در آیین استقبال از محمدبصیر مومنی، بسکتبالیست کردستانی تیم ملی بسکتبال سه‌نفره کشورمان، اظهار کرد: کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی ناگویا حاصل تلاش، انگیزه و اراده ملی‌پوشان ایران است و این موفقیت برای جامعه ورزش کردستان نیز ارزشمند و افتخارآفرین محسوب می‌شود.

وی با اشاره به رقابت‌های فشرده در سطح بین‌المللی افزود: در ورزش قهرمانی، به‌ویژه در رقابت‌های بین‌المللی، نتیجه مسابقات همیشه قابل پیش‌بینی نیست، اما هدف‌گذاری برای حضور در جمع مدعیان و تلاش برای رسیدن به سکو نشان‌دهنده روحیه قهرمانی ورزشکاران است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان ادامه داد: ملی‌پوشان جوان کشورمان برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی مستمر هستند و باید زمینه ادامه مسیر موفقیت آنان در مسابقات جهانی و المپیک فراهم شود.

خاکی با اشاره به علاقه مردم کردستان به رشته بسکتبال عنوان کرد: بسکتبال از رشته‌های مورد توجه مردم استان است و حضور ورزشکاران کردستانی در ترکیب تیم‌های ملی و موفقیت آنان در رقابت‌های بین‌المللی، انگیزه مضاعفی برای جوانان علاقه‌مند به این رشته ایجاد می‌کند.

وی کسب این مدال را به محمدبصیر مومنی، اعضای تیم ملی بسکتبال سه‌نفره، کادر فنی و جامعه ورزش کشور و کردستان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌ها، شاهد حضور موفق‌تر ورزشکاران استان در میادین بین‌المللی باشیم.