برنامه فدراسیون اسکیت برای اردوی خارجی در رشته سرعت و فری استایل

حمید رضا بخارایی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه فدراسیون اسکیت در چهار رشته فری استایل، سرعت ، نمایشی و اسکیت نماینده اعزامی به بازی های آسیایی هانگژو خواهد داشت، گفت: مسابقات انتخابی برای تعیین ترکیب نفرات اعزامی به این بازی ها برگزار شده است. ۱۰ ورزشکار در هر یک از بخش های مردان و بانوان رشته سرعت و ۶ ورزشکار هم در هر بخش رشته فری استایل انتخاب شدند. در حال حاضر اردوی تیم ملی این دو رشته با حضور این نفرات در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه حضور پرقدرت در بازی های آسیایی مورد توجه و تاکید فدراسیون اسکیت است، خاطرنشان کرد: ورزشکاران مان در رشته فری استایل رکورد دار هستند و بر همین اساس امیدوار به کسب مدال در این بخش هستیم. البته در رشته سرعت هم شرایط ورزشکاران‌مان بد نیست کمااینکه در مسابقات کلمبیا نتایج خوبی کسب شد اما با توجه به رقبایی که در بازی های آسیایی داریم، کار سختی برای نتیجه گیری خواهیم داشت با این حال تلاش‌مان در جهت کسب بهترین نتیجه است.

دبیر فدراسیون اسکیت با یادآوری پیگیری منظم اردوهای داخلی تصریح کرد: برگزاری اردوی برون مرزی در دو رشته سرعت و فری استایل را در برنامه داریم. پیگیر این برنامه هستیم تا در صورت شرایط مساعد آن را جزو برنامه های آماده سازی برای بازی های آسیایی اجرا کنیم.

بخارایی با اشاره به اینکه اسکیت برد جزو رشته هایی المپیکی به حساب می آید، تصریح کرد: این رشته همگانی شده است بنابراین در تلاشیم تا کمیته های اسکیت برد و اسکوتر فدراسیون را فعال تر از همیشه کنیم. همچنین در تلاشیم همایشی برای اسکیت برگزار کنیم و مردم و خانواده ها را با این رشته ها بیشتر آشنا کنیم. فدراسیون اسکیت ۳۰ هزار ورزشکار سازمان یافته دارد و این نشان از ظرفیت بالای این رشته دارد.

دبیر فدراسیون اسکیت در پایان با اشاره به اینکه ورزش اسکیت ورزش مورد توجه خانواده ها است، گفت: فدراسیون اسکیت فدراسیونی است که به حمایت کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان برای پیگیری فعالیت ها و برنامه هایش نیاز دارد. با این حمایت ها می توان فدارسیون اسکیت را به جایگاه بالاتری نزدیک کرد.