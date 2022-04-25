به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه با صدور پیامی، درگذشت سکینه روحی همسر آیت‌الله جوادی آملی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی (دامت برکاته)

درگذشت همسر مکرمه و محترمه حاجیه خانم سکینه روحی را به حضرتعالی، فرزندان و بستگان معزز تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

در ایام و لیالی نورانی و پربرکت ماه نزول قرآن، از درگاه حضرت حق تعالی برای فقیده سعیده، علو درجات و رحمت و رضوان الهی و همنشینی آن بانوی مکرمه و صالحه با حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برای بازماندگان و سوگواران ارجمند، صبر و بردباری و برای حضرتعالی طول عمر با برکت و سلامتی روزافزون طلب می‌کنم.

سرلشکر پاسدار حسین سلامی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی