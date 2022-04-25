  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۳۳

در پیامی مطرح شد؛

تسلیت سرلشکر سلامی برای درگذشت همسر آیت‌الله جوادی آملی

تسلیت سرلشکر سلامی برای درگذشت همسر آیت‌الله جوادی آملی

فرمانده کل سپاه در پیامی درگذشت همسر آیت‌الله جوادی آملی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه با صدور پیامی، درگذشت سکینه روحی همسر آیت‌الله جوادی آملی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی (دامت برکاته)

درگذشت همسر مکرمه و محترمه حاجیه خانم سکینه روحی را به حضرتعالی، فرزندان و بستگان معزز تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

در ایام و لیالی نورانی و پربرکت ماه نزول قرآن، از درگاه حضرت حق تعالی برای فقیده سعیده، علو درجات و رحمت و رضوان الهی و همنشینی آن بانوی مکرمه و صالحه با حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برای بازماندگان و سوگواران ارجمند، صبر و بردباری و برای حضرتعالی طول عمر با برکت و سلامتی روزافزون طلب می‌کنم.

سرلشکر پاسدار حسین سلامی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کد مطلب 5474946
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها