مرز افغانستان با ایران در ولایت هرات بازگشایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خامه پرس، وزارت دفاع دولت موقت طالبان اعلام کرد که پس از کاهش تنشها بین دو طرف، گذرگاه مرزی ایران و افغانستان در ولسوالی اسلام قلعه در ولایت هرات بازگشایی شد.
عنایت الله خوارزمی، سخنگوی این وزارتخانه گفت که سیاست این وزارت خانه روشن است و آنها نسبت به مسائل مرزی با کشورهای همسایه بیتوجه نیستند.
گذرگاه مرزی ایران و افغانستان (دوغارون-اسلام قلعه) روز شنبه پس از تنش بین مرزبانان دو کشور بسته شد.
طبق گفته شاهدان عینی این ماجرا پس از آن بروز کرد که نیروهای مرزی طالبان قصد ساخت یک جاده در منطقه مرزی دو کشور را داشتند که با مخالفت نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران روبرو شدند. این اقدام ایران با مقاومت نیروهای طالبان مواجه شد و پس از بحث و مشاجره دو طرف به حالت آمادهباش درآمدند.
در پی بروز این ماجرا، مرز دوغارون نیز موقتاً مسدود شد.
حسن کاظمیقمی نماینده ویژه رئیسجمهور ایران در امور افغانستان درباره ماجرای مرز دوغارون میان مرزبانان ایران و طالبان، گفته بود: طالبان اقدام به جادهسازی بدون هماهنگی قبلی در محدوده مرز دوغارون و نقض مرز کرد که مرزبانی جمهوری اسلامی ایران مانع شد.
وی تاکید کرد: در تماسی که با وزارت کشور و دفاع طالبان صورت گرفت تاکید شد که اقدامات باید متوقف و موضوع در چارچوب کمیسیون عالی مرزی و مدرنیزاسیون اسناد دو کشور حل و فصل شود.
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