خبرگزاری مهر - گروه استانها: ۸ ماه قبل سیلی گسترده غرب استان کرمان را فرا گرفت و منجر به بروز خسارتهای مالی قابل توجه و جان باختن ۵ نفر شد.
خسارت این سیل ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد شد که بیشترین خسارات به کشاورزی وارد شد اما هنوز برخی از خسارتهای به جای مانده از سیل جبران نشده است.
خسارت این سیل ۲۵۰ میلیارد تومان براورد شد که بیشترین خسارات به کشاورزی وارد شد اما هنوز برخی از خسارتهای به جای مانده از سیل جبران نشده است
حالا پس از گذشت ماهها و با وجود پیگیریهای مکرر در خصوص لایروبی پلها و رودخانهها در محدودههای روستایی و جمع آوری گل و لای و سنگهای بزرگ از مزارع و باغها اما در بسیاری از این روستاها مشکلات باقیمانده است.
خبرگزاری مهر چند ماه بعد از بروز سیلاب مشکلات کشاورزان و مردم این مناطق را پیگیری کرد اما علیرغم وعده مسئولان برای حل مشکلات مردم سیل زده اما همچنان مردم و کشاورزان این روستاها به خصوص در تلخه چار با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند.
مزارع و باغها مملو از سنگ شدهاند
سیلاب سنگها بزرگ و رسوبات فراوانی را وارد مزارع و باغها کرده است و عدم جابجایی این سنگها و لایروبی مناسب این مناطق موجب بروز مشکلات زیادی برای مردم شده است.
حالا باغها و مزارع حاصلخیز به زمینهای سنگلاخی تبدیل شده است و کشاورزان منطقه نیز به دلیل آسیب فراوان مالی از سیلاب و محرومیت منطقه توان رفع آن را ندارند.
رودخانه پس از طغیان تعداد قابل توجهی سنگ را با خود به روستای تخله چای آورده است بطوریکه هر جا در پهنه این روستا نگاه کنید سنگهای کوچک و بزرگی میبینید که در حجم فراوان وارد روستا شده است.
باغها و مزارع حاصلخیز به زمینهای سنگلاخی تبدیل شده است و کشاورزان منطقه نیز به دلیل آسیب فراوان مالی از سیلاب و محرومیت منطقه توان رفع آن را ندارند
در برخی موارد اهالی سعی کردهاند که سنگها را در گوشهای جمع کنند و حالا گوشه گوشه برخی از مناطق روستا به خصوص باغها و مزارع سنگها روی هم تلنبار شدهاند.
یکی از اهالی روستا میگوید: شغل ما کشاورزی است اما با این سنگها نمیتوان کشاورزی کرد، امکان جابجایی سنگها نیز وجود ندارد زیرا هم تعداد سنگها زیاد است و هم بعضاً ابعاد بسیار بزرگی دارند.
وعدهها محقق نشد
احمد محمدی افزود: از ابتدای بروز سیل درخواست ماشین سنگین برای جابجایی سنگها کردیم و اگر این اقدام انجام میشد در زمان اندکی روستاها را پاکسازی کرد اما هر چه که پیگیری کردیم مسئولان توپ را به زمین یکدیگر پاس میدهند.
وی افزود: زندگی بسیاری از اهالی فلج شده است و امکان کشت و زرع وجود ندارد و باغها نیز به دلیل مسدود شدن راه آبیاری در حال خشک شدن هستند و در این صورت دیگر منبع معیشتی نداریم و باید روستاها را ترک کنیم.
وی عنوان کرد: از طریق شورا دهیاری و بخشداری پیگیر شدیم اما فقط وعده دادهاند که اعتبار میدهیم که مشکل رفع شود اما کاری نشده است.
درختهای کهنسال در حال خشک شدن هستند
یکی دیگر از روستاییان در این خصوص به خبرنگار مهر میگوید: در این روستاها دهها کانال اصلی آب داریم که سه تا چهار هزار اصله درخت گردو از طریق اینها آبیاری میشدند اما طی ماههای اخیر به دلیل مسدود شدن این آب راهها درختان ماهها آبیاری نشدهاند.
محمد ابراهیمی افزود: دلیل خشک نشدن باغها هم بارندگیها اندکی بوده که روی داده اما با گرم شدن هوا در صورتیکه مسیر آب باز نشود باغهای گردو منطقه خشک خواهد شد.
وی گفت: در صورتیکه با گرم شدن هوا این آبراهها باز نشود کل سرمایه هزاران خانوار در این منطقه از بین میرود.
راههای فرعی باز نشدهاند
یکی دیگر از روستاییان نیز به تخریب راههای روستایی خبر داد و گفت: این سنگها مسیر مردم به سمت باغها را هم مسدود کرده است، هیچ راه دسترسی به باغها وجود ندارد و مردم هم اینقدر خسارت دیدهاند که توان اجاره ماشین سنگین و جابجایی این سنگها را ندارند، هزینه ماشین سنگین نیز بسیار زیاد است.
حسن حسینی افزود: مسیرهای روستا هم تخریب شده است و جاده ورودی روستا که راه اصلی رفت و آمد تخریب شده است، مسئولان بازدید هم کردهاند اما هیچ کاری نکردهاند.
مسیرهای روستا هم تخریب شده و جاده ورودی روستا که راه اصلی رفت و آمد تخریب شده است، مسئولان بازدید هم کردهاند اما هیچ کاری نکردهاند
وی عنوان کرد: ظاهراً بودجهای برای حل این مشکل اختصاص داده نشده است و در این میان مردم با مشکل جدی مواجه هستند.
وی ادامه داد: باغهای مردم در ابتدا در مسیر رودخانه نبوده است و به دلیل عدم لایروبی رودخانه مسیر آب عوض شده و آب وارد باغها و مزارع شد و سنگها را با خود وارد مزارع کرده است.
این در حالی است که آب و فاضلاب کرمان اعلام کرده است که با هماهنگی پیمانکار لایروبی رودخانه تلخه چای انجام شده است اما هزینه اش پرداخت نشده است.
سیلابهای گاه و بی گاه در استان کم باران کرمان در حالی خسارتهای زیادی به مردم وارد میکند که عدم استحصال آبها خسارتهای زیادی به جای میگذارند و در طول ماههای گرم سال مردم با بی آبی جدی برای تأمین آب شرب و کشاورزی مواجه میشوند.
عدم برنامه ریزی و عدم سرمایه گذاری برای استحصال آبهای جاری سرمایه مردم را به آب میدهد و این در حالیست که کرمان با کمبود جدی آب در فصول گرم سال مواجه میشود.
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