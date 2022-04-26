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۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۳۷

در پیامی صورت گرفت؛

تسلیت رئیس‌جمهور درپی درگذشت مادر شهیدان رضوان‌مدنی

تسلیت رئیس‌جمهور درپی درگذشت مادر شهیدان رضوان‌مدنی

رئیس‌جمهور در پیامی در گذشت مادر بزرگوار شهیدان گرانقدر حسن، هاشم و حشمت‌الله رضوان‌مدنی را به مردم دلاور استان کرمانشاه و خانواده گرامی آن مرحومه تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در پیامی درگذشت مادر بزرگوار شهیدان گرانقدر حسن، هاشم و حشمت‌الله رضوان‌مدنی را به مردم دلاور استان کرمانشاه و خانواده گرامی آن مرحومه تسلیت گفت.

در پیام تسلیت رئیس جمهور آمده است: « این اسوه صبر و مقاومت که با تأسی از زینب کبری(س) و دلدادگی به شهدای عاشورا، در دامان پاک خود سروهای سرفراز و آزاده پرورش داد و با افتخار روانه میدان جهاد و شهادت کرد، نمونه زنان شیردل این مرز و بوم بوده و نام نیک او و فرزندان دلیرش همواره در یادها باقی خواهد ماند.»

کد مطلب 5475840
طیبه بیات

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