به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در پیامی درگذشت مادر بزرگوار شهیدان گرانقدر حسن، هاشم و حشمت‌الله رضوان‌مدنی را به مردم دلاور استان کرمانشاه و خانواده گرامی آن مرحومه تسلیت گفت.

در پیام تسلیت رئیس جمهور آمده است: « این اسوه صبر و مقاومت که با تأسی از زینب کبری(س) و دلدادگی به شهدای عاشورا، در دامان پاک خود سروهای سرفراز و آزاده پرورش داد و با افتخار روانه میدان جهاد و شهادت کرد، نمونه زنان شیردل این مرز و بوم بوده و نام نیک او و فرزندان دلیرش همواره در یادها باقی خواهد ماند.»