به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی عصر سه‌شنبه در همایش ضیافت مهر با تقدیر از تلاش‌های پتروشیمی‌ها اظهار داشت: هم زیستی مسالمت آمیز صنعت با محیط پیرامون آغاز شده و گفتگوهای خوبی آغاز شده است.

وی اضافه کرد: مسئولیت در شورای راهبردی و اهتمام به مسئولیت‌های اجتماعی یک مسئولیت بسیار مهمی است. کسب اعتماد عمومی مردم منطقه لازمه صیانت از تأسیسات عظیم پارس جنوبی است.

نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: مسئولیت‌های اجتماعی در گذشته شفاف نبوده است و مردم حضور صنعت را در زندگی فردی و خانوادگی خود احساس نمی‌کردند.

وی تاکید کرد: امروز شاهد اجرای پروژه‌های خوبی از سوی شورای راهبردی هستیم اما انتظار داریم تأمین اعتبار بیشتری برای این موضوع وجود داشته باشد.

احمدی خاطرنشان کرد: شفاف سازی در جذب نیروی بومی در پارس جنوبی همچنان درخواست جدی مردم و نمایندگان آنها در مجلس است.

وی افزود: استان نیروهای متخصص زیادی دارند و ما بیکاری آنها را نمی‌توانیم تحمل کنیم. صنعت عسلویه بیش‌تر از نخبگان استان استفاده کند.

نماینده جم، کنگان، عسلویه و دیر در مجلس بیان کرد: این نوع جلسات شورای راهبردی بسیار ارزشمند است و امیدواریم در جلسات آینده گزارش‌های روشنی در زمینه‌های اشتغال نیروی بومی و استفاده از نخبگان ارائه شود.

احمدی افزود: ما گزارش‌هایی از سمت فرمانداران و مسئولین محلی داریم که صنعت از دانش آموخته‌های دانشگاه‌های معتبر کشور (صنعت شریف و…) هم استفاده نکرده‌اند.