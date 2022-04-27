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۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۶:۵۵

ائتلاف فتح عراق هشدار داد؛

هشدار درباره افزایش اقدامات تروریستی در عراق طی روزهای آینده

هشدار درباره افزایش اقدامات تروریستی در عراق طی روزهای آینده

ائتلاف فتح عراق، امروز چهارشنبه نسبت به افزایش عملیات تروریستی در شهرهای مختلف عراق در دوره آتی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، ائتلاف فتح عراق، امروز چهارشنبه نسبت به افزایش عملیات تروریستی در شهرهای مختلف عراق در دوره آتی هشدار داد و پیامی به گروههای سیاسی این کشور ارسال کرد.

بر اساس این گزارش، کریم علیوی از رهبران ائتلاف فتح عراق گفت: روزهای گذشته شاهد افزایش خطرناک عملیات تروریستی در شهرهای مختلف عراق بوده است.

وی ضمن هشدار درباره افزایش تحرکات داعش در مرحله آتی به ویژه با توجه به بحران سیاسی که داعشی ها از آن برای حملاتشان بهره می برند، از گروههای سیاسی این کشور خواست که سریعا به اختلافات سیاسی پایان دهند و در راستای تشکیل دولت جدید که توان اداره پرونده امنیتی را داشته باشد، حرکت کنند.

علیوی همچنین بر ضرورت تشدید اقدامات اطلاعاتی طی مرحله آتی به منظور درهم شکستن طرحهای تروریستی قبل از رخ دادن آن، تاکید کرد.

کد مطلب 5476948

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