شکل هندسی میادین سطح شهر بناب نیازمند بازنگری

به گزارش خبرنگار مهر، رضا لعلی عصر امروز در جلسه شورای ترافیک شهرستان بناب با بیان اینکه در جلسات شورای ترافیک شهرستان با جان و مال مردم بازی می‌کنیم، افزود: با فرافکنی و شانه خالی کردن از مسئولیت کارها پیش نخواهد رفت و از مسئولان انتظار می‌رود با وجدان کاری اولویت‌ها را در انجام وظایف خود لحاظ کنند و اموراتی را که با جان و مال مردم دخیل است، در اولویت قرار دهند.

وی سپس شکل هندسی میادین سطح شهر را نیازمند بازنگری دانسته و تصریح کرد: برخی از میادین شهر به لحاظ هندسی نیازمند رسیدگی است، چرا که شکل تعریف شده آنها با فضایی که در آن قرار گرفته‌اند، همخوانی ندارد و از مصادیق این امر نیز می‌توان به میدان پاسداران و میدان فرهنگیان اشاره کرد.

رئیس شورای ترافیک شهرستان بناب همچنین با انتقاد از عدم تحویل پل هوایی عابرگذر واقع در بلوار سهند گفت: شهرداری تاکنون در این خصوص شانه خالی کرده است.

لعلی خاطرنشان کرد: مدتهاست بحث اجرای طرح جامع ترافیک شهرستان مطرح است و ما همچنان منتظر ارائه آن هستیم تا گام مؤثری در جهت رفع ترافیک شهرستان و کاهش آسیب‌ها و سوانح برداشته شود.

وی تأکید کرد: از این پس تا زمان عملیاتی شدن مصوبات جلسات قبلی از تشکیل جلسات جدید اجتناب شود.

عدم اجرایی شدن مصوبات قبلی شورای ترافیک شهرستان بناب

فرمانده نیروی انتظامی بناب نیز در جلسه شورای ترافیک شهرستان با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برخی مصوبات قبلی شورای ترافیک شهرستان اظهار کرد: عدم رفع نواقصات میدان فرهنگیان، جداسازی تقاطع کمربندی چمران، جابجایی تیرهای برق کمربندی بعثت و انتقال گاراژهای میدان معلم و چندین مورد دیگر از جمله مصوباتی است که تاکنون هیچ گونه اقدامی برای آنها صورت نگرفته است.

سرهنگ سهراب شفقی سپس با اشاره به بلاتکلیفی جاده بناب – نقده که سالیان متمادی این پروژه از طرف اداره راه و شهرسازی بصورت راکد مانده است؛ گفت: رانندگانی که از شهرستان چهاربرج آذربایجان غربی به این شهرستان رفت و آمد دارند، به دلیل نزدیکی این مسیر تردد زیادی انجام می‌دهند و این عامل بروز تصادفات زیادی در این جاده افتتاح نشده را باعث می‌شود.

این افسر انتظامی با انتقاد از حذف سرعت گیرهای بلوار پاسداران تصریح کرد: طوری نباشد که با یک تماس تلفنی سرعت گیرها ا ز سطوح خیابان‌ها بدون تصمیم شورای ترافیک شهرستان جمع آوری و دوباره اجرا شوند که این موضوع در شرایط بد اقتصادی دولت و ملت هزینه ۸۰۰ میلیون تومانی برای این امر از جیب بیت المال هزینه شود.

شفقی در ادامه با ارائه گزارشی اذعان کرد: طی یک ماه گذشته تصادفات درون شهری ۲۵ درصد افزایش یافته و در تصادفات برون شهری تلفات جرحی ۵۷ درصد افزایش و تلفات فوتی ۱۷ درصد کاهش داشته است.

لزوم نظارت و ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهرستان بناب

بر پایه این گزارش، رئیس سازمان حمل و نقل عمومی شهری بناب نیز در جلسه شورای ترافیک شهرستان بناب با اشاره به عدم نظارت و ساماندهی آژانس‌های اینترنتی در سطح شهرستان گفت: اخیراً با راه اندازی برخی مؤسسات آژانس اینترنتی با مشکلاتی از جمله عدم نظارت بر رانندگان این مجموعه شاهد هستیم و این در حالی است که از بانوان برای جابجایی مسافران آقا استفاده می‌شود و این موضوع شکایات مردمی را در این شهر به دنبال داشته است.

کریم صمدزاده افزود: درصورت ادامه یافتن این موضوع شاهد ترویج فرهنگ غلط و مشکلات اجتماعی عدیده ای در این شهرستان خواهیم بود که لازم است نسبت به ساماندهی این مؤسسات اقدام اساسی و قانونی صورت گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه نبود پایانه درون شهری یکی از مشکلات اساسی این شهرستان است؛ اذعان کرد: جای تأسف است که این شهرستان فاقد پایانه درون شهری است.