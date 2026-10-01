اختصاص ۴ میلیارد تومان برای مرمت ۲ بنای تاریخی در گرمسار و آرادان

یاسر عربی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اختصاص چهار میلیارد تومان اعتبار برای مرمت و احیای دو بنای تاریخی در حوزه انتخابیه خبر داد و بیان کرد: این اعتبار از محل اعتبارات ابلاغی به استان سمنان از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴ تأمین شده است.

وی ادامه داد: این اعتبارات برای اجرای طرح‌های مرمتی در دو بنای تاریخی شهرستان های گرمسار و آرادان هزینه می شود.

عضو خانه ملت اظهار داشت: بر اساس ابلاغ معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مبلغ ۲ میلیارد تومان برای مرمت و احیای حمام خانه باقری‌ها در شهرستان گرمسار و ۲ میلیارد تومان نیز برای مرمت خانه میراخوری‌ها در شهرستان آرادان در نظر گرفته شده است.

عربی تصریح کرد: اختصاص این اعتبارات با هدف حفاظت از بناهای تاریخی، جلوگیری از فرسودگی و آسیب بیشتر به این آثار و فراهم کردن زمینه برای احیا و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های تاریخی منطقه انجام شده است.

وی افزود: این دو از جمله بناهای تاریخی این حوزه انتخابیه به شمار می‌روند که با اجرای عملیات مرمتی می‌توان زمینه حفظ و صیانت از بخش‌هایی از هویت تاریخی و معماری منطقه را فراهم کرده است.