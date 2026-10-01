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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

اختصاص ۴ میلیارد تومان برای مرمت ۲ بنای تاریخی در گرمسار و آرادان

اختصاص ۴ میلیارد تومان برای مرمت ۲ بنای تاریخی در گرمسار و آرادان

گرمسار- عضو خانه ملت از اختصاص چهار میلیارد تومان اعتبار برای مرمت و احیای دو بنای تاریخی خبر داد و گفت: حفظ ارزش‌های معماری و تاریخی بناها در این پروژه مد نظر است.

یاسر عربی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اختصاص چهار میلیارد تومان اعتبار برای مرمت و احیای دو بنای تاریخی در حوزه انتخابیه خبر داد و بیان کرد: این اعتبار از محل اعتبارات ابلاغی به استان سمنان از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴ تأمین شده است.

وی ادامه داد: این اعتبارات برای اجرای طرح‌های مرمتی در دو بنای تاریخی شهرستان های گرمسار و آرادان هزینه می شود.

عضو خانه ملت اظهار داشت: بر اساس ابلاغ معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مبلغ ۲ میلیارد تومان برای مرمت و احیای حمام خانه باقری‌ها در شهرستان گرمسار و ۲ میلیارد تومان نیز برای مرمت خانه میراخوری‌ها در شهرستان آرادان در نظر گرفته شده است.

عربی تصریح کرد: اختصاص این اعتبارات با هدف حفاظت از بناهای تاریخی، جلوگیری از فرسودگی و آسیب بیشتر به این آثار و فراهم کردن زمینه برای احیا و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های تاریخی منطقه انجام شده است.

وی افزود: این دو از جمله بناهای تاریخی این حوزه انتخابیه به شمار می‌روند که با اجرای عملیات مرمتی می‌توان زمینه حفظ و صیانت از بخش‌هایی از هویت تاریخی و معماری منطقه را فراهم کرده است.

کد مطلب 6964503

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    نظرات

    • ابوالحسن خالقی IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
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      پاسخ
      خوب است . ادامه دهید . اخبار را کامل پخش کنید .

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