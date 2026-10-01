اجرای طرح افزایش پایداری شبکه تلفن همراه در زمان قطعی برق

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه سفر خود به سمنان قطعی برق را یکی از چالش های پایداری شبکه ارتباطات سیار و تلفن همراه در کشورمان دانست.

وی از افزایش پایداری شبکه تلفن همراه در زمان قطعی برق به صورت پایلوت در استان سمنان خبر داد و افزود: باتری‌های موجود در سایت‌های ارتباطی به‌تنهایی پاسخگوی نیاز شبکه در قطعی‌های طولانی‌مدت برق نیست و لذا نیاز بود که طرح ویژه ای در این زمینه اجرایی شود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه طرحی ویژه برای پوشش این چالش در دستور کار قرار گرفته است، گفت: با استاندار سمنان در خصوص اجرای این طرح به صورت پایلوت در سمنان مذاکراتی صورت گرفته و امیدواریم بتوانیم در این زمینه موفقیت هایی را کسب کنیم.

هاشمی درباره ضرورت اجرای این طرح توضیح داد: در سایت‌های ارتباطی در سراسر کشور باتری هایی وجود دارد که در زمان قطعی برق به کمک سیستم می آیند اما این باتری ها پاسخگوی نیاز شبکه در قطعی‌های طولانی‌مدت برق نیست.

وی افزود: جایگزینی باتری‌های مستهلک در سایت‌های ارتباطی نیز از دیگر اقداماتی بوده که وزارت ارتباطات تلاش کرده تا آنرا به خصوص تا زمان عبور از شرایط ناترازی انرژی به کار ببندد.

وزیر ارتباطات همچنین از وضعیت مطلوب استان سمنان در پوشش شبکه و اینترنت خبر داد و گفت: سمنان یکی از استان های شاخص ما در پوشش شبکه شهری و روستایی و جاده ها است.