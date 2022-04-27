۲۵ عنوان کتاب در استان سمنان رونمایی شد

سرهنگ محمد حسن سلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آئین رونمایی از آثار فرهنگی، هنری، ادبی دفاع مقدس (کتاب صوتی و مکتوب) دفاع مقدس با حضور استاندار سمنان دیگر مسئولان امروز چهارشنبه در استانداری سمنان برگزار شد، تاکید کرد: این کتاب‌ها با حضور اعضای هیئت امنا مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس برگزار شد.

وی با بیان اینکه ۲۵ عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس، خاطرات، زندگی نامه شهدا و عملیات‌های دفاع مقدس استان سمنان در این مراسم رونمایی شد، افزود: تمام این کتاب‌ها حاصل تلاش نویسندگان بومی استان است که با تلاش بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان در سال ۱۴۰۰ تولید شده بودند.

مدیر کل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان با بیان اینکه این کتاب‌ها برای سه ماهه پایانی سال گذشته بودند که امروز رونمایی شدند، ابراز کرد: ترویج فرهنگ شهادت و ایثار، آشنایی نسل جوان با شهدا و رشادت‌های رزمندگان و همچنین گرامی داشت مقام شامخ شهدای استان سمنان در زمره اهداف تهیه این کتاب‌ها محسوب می‌شود.

سلامی با بیان اینکه یکی از رسالت مهم بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس حمایت از تولیدات در زمینه شهدای استان است، گفت: در سال گذشته ۶۰ عنوان کتاب و ۲۰ عنوان کتاب صوتی در استان سمنان با موضوع شهدا و دفاع مقدس تولید شد.