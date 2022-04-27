گفتگوی امیرعبداللهیان وگالاگر درباره فلسطین و همکاری قم و واتیکان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان و اسقف اعظم «پائول گالاگر» وزیر امور خارجه واتیکان، امروز در مورد تحولات فلسطین و مسائل دوجانبه به‌صورت تلفنی گفتگو کردند.

حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان در این گفتگوی تلفنی ضمن تأکید بر قدمت روابط دوجانبه و اهمیت مناسبات با واتیکان در سیاست خارجی ایران، افزود: بسیاری از فجایع دردناک و ضدانسانی موجود در جهان به دلیل فقدان معنویت و اخلاق در روابط بین‌المللی است.

امیرعبداللهیان همچنین با اشاره به هتک حرمت اخیر توسط فردی به قرآن کریم در سوئد، خواستار توجه ویژه واتیکان در دفاع از احترام به کتب آسمانی و ادیان الهی در سراسر جهان شد.

وی با اشاره به خطر تروریسم در جهان و محکومیت اقدامات تروریستی در افغانستان گفت: گفتگوی میان ادیان الهی نقش مهمی در کاهش خشونت و افراطی‌گری دارد.

وی با اشاره به گفتگوهای ادیانی ایران و واتیکان، آمادگی تهران را برای امضای سند همکاری میان حوزه علمیه قم و واتیکان اعلام کرد.

وزیر خارجه ایران ضمن تشریح تحولات فلسطین و تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به نمازگزاران فلسطین در مسجدالاقصی، خواستار پاسخ مناسب پیروان ادیان ابراهیمی به این اقدامات شد.

امیرعبداللهیان ضمن تشریح موضع جمهوری اسلامی ایران در مورد بحران‌های منطقه از جمله در افغانستان، یمن و اوکراین، بر لزوم توقف مداخلات خارجی، توقف جنگ و ضرورت ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه اشاره و تأکید کرد: تمرکز بر راه‌حل سیاسی به ثبات و صلح منجر خواهد شد.

وزیر امور خارجه واتیکان نیز ضمن یادآوری تعهد واتیکان به روابط مناسب با جمهوری اسلامی ایران در آستانه هفتادمین ساگرد روابط دوجانبه، از درد و رنج مردم یمن به‌ شدت ابزار تأسف کرد.

اسقف اعظم «پائول گالاگر» با اشاره به برخی مشکلات منطقه‌ای و جهانی، در موضوع فلسطین، بر ضرورت حفظ حرمت قدس و حقوق مردم فلسطین تأکید کرد.

وی در پایان برای همه مردم ایران و مسلمانان جهان خیر و نیک بختی را آرزو کرد.