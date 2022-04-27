دور جدید مذاکرات تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مذاکرات ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا دیروز و امروز در مسکو برگزار شد.
به گفته مشاور امور بینالملل و توافقنامههای تجاری سازمان توسعه تجارت مذاکرات عمدتا متمرکز به نهایی کردن متن موافقتنامه تجارت آزاد بوده است.
سیدی گفت: مذاکرات این دور وارد موضوع فهرستهای کالایی دو طرف شده است. این گفتگوها با حضور نمایندگان ایران و نمایندگان ۵ کشور عضو عضو اتحادیه اوراسیا برگزار شد.در موافقتنامه تجارت آزاد مقرر شده تعرفه حدود ۸۰ درصد کالاها از هر دو طرف به تدریج به صفر برسد و تعرفه ۲۰ درصد باقی مانده کالاها بدون تغییر باقی بماند. در حال حاضر متن موافقتنامه تا حدود زیادی نهایی شده و موارد معدودی در آن باقی مانده که نیاز به تامل بیشتر از سوی دو طرف است.
مشاور امور بینالملل و توافقنامههای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران افزود: مذاکرات بین دو طرف در ماههای آتی ادامه پیدا خواهد کرد تا پیش از پایان سال جاری میلادی موافقتنامه تجارت آزاد بین دو طرف امضا شود.
گفتنی است سازمان توسعه تجارت ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ مذاکرات مربوط به تبدیل موافقتنامه تجارت ترجیحی به موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را آغاز کرده است. از آغاز مذاکرات فوق تاکنون چهار دوره مذاکرات حضوری بین دو طرف برگزار شده و بیش از ۱۵ دور مذاکرات به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شده است.
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