  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۰:۱۲

حاشیه دیدار فینال جام حذفی؛

سرگردانی تماشاگران و بازار سیاه بلیت/ آشفتگی به خاطر یک اشتباه!

سرگردانی تماشاگران و بازار سیاه بلیت/ آشفتگی به خاطر یک اشتباه!

قبل از آغاز فینال جام حذفی کشور درگیری‌های شدیدی بین اعضای کادر فنی و تدارکات آلومینیوم و نساجی اتفاق افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال جام حذفی فوتبال کشور در حالی از ساعت ۲۰:۳۰ امشب بین تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و آلومینیوم اراک در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود که حاشیه‌های عجیبی قبل از آغاز آن اتفاق افتاد.

* هواداران هر دو تیم که برای تماشای بازی به تهران سفر کرده بودند در صف‌های طولانی مشغول خرید بلیت بودند که باعث بروز حاشیه بین آنها شد.

* بازار سیاه در ورزشگاه آزادی برای تماشای فینال جام حذفی در حالی اتفاق افتاد که اعتراض گسترده هواداران نساجی و آلومینیوم را به همراه داشت.

* اعضای تیم فوتبال آلومینیوم اراک با گذشت ۱۵ دقیقه از ورودشان نتوانستند وارد رختکن شوند. رختکن این تیم به طرز عجیبی بسته بود و اجازه ورود به اعضای این تیم اراکی داده نمی‌شد. همین موضوع با اعتراض شدید مهدی رحمتی سرمربی آلومینیوم همراه بود که مخاطب اعتراض‌هایش صادق درودگر و سهیل مهدی بودند. اشتباه در تعیین رختکن ها سبب این درگیری ها شد.

* هنگام رویارویی اعضای کادر فنی دو تیم در راهروی منتهی به رختکن‌ها درگیری فیزیکی شدیدی بین تدارکات آلومینیوم و نساجی رخ داد که این موضوع پای مربیان هر دو تیم را نیز به معرکه باز کرد. درگیری بین آنها به حدی بود که مأموران انتظامی دخالت کرده و آنها را از همدیگر جدا کردند. نکته جالب توجه عدم حضور ناظران انضباطی در این صحنه‌ها بود.

کد مطلب 5477154
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها