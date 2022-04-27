سرگردانی تماشاگران و بازار سیاه بلیت/ آشفتگی به خاطر یک اشتباه!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال جام حذفی فوتبال کشور در حالی از ساعت ۲۰:۳۰ امشب بین تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و آلومینیوم اراک در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود که حاشیه‌های عجیبی قبل از آغاز آن اتفاق افتاد.

* هواداران هر دو تیم که برای تماشای بازی به تهران سفر کرده بودند در صف‌های طولانی مشغول خرید بلیت بودند که باعث بروز حاشیه بین آنها شد.

* بازار سیاه در ورزشگاه آزادی برای تماشای فینال جام حذفی در حالی اتفاق افتاد که اعتراض گسترده هواداران نساجی و آلومینیوم را به همراه داشت.

* اعضای تیم فوتبال آلومینیوم اراک با گذشت ۱۵ دقیقه از ورودشان نتوانستند وارد رختکن شوند. رختکن این تیم به طرز عجیبی بسته بود و اجازه ورود به اعضای این تیم اراکی داده نمی‌شد. همین موضوع با اعتراض شدید مهدی رحمتی سرمربی آلومینیوم همراه بود که مخاطب اعتراض‌هایش صادق درودگر و سهیل مهدی بودند. اشتباه در تعیین رختکن ها سبب این درگیری ها شد.

* هنگام رویارویی اعضای کادر فنی دو تیم در راهروی منتهی به رختکن‌ها درگیری فیزیکی شدیدی بین تدارکات آلومینیوم و نساجی رخ داد که این موضوع پای مربیان هر دو تیم را نیز به معرکه باز کرد. درگیری بین آنها به حدی بود که مأموران انتظامی دخالت کرده و آنها را از همدیگر جدا کردند. نکته جالب توجه عدم حضور ناظران انضباطی در این صحنه‌ها بود.