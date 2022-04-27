تساوی نساجی و آلومینیوم در نیمه اول/ تیر دروازه مانع «آزادی»

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال سی و پنجمین دوره رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور از ساعت ۲۰:۴۰ دقیقه امروز چهارشنبه بین تیم های نساجی مازندران و آلومینیوم اراک در ورزشگاه آزادی برگزار شد که نیمه اول این بازی با تساوی به پایان رسید.

این دیدار با قضاوت محمدحسین زاهدی فر و در حضور حدود ۳۰ هزار تماشاگر برگزار شد.

دقایق ابتدایی نیمه اول دو تیم عجول بودند و هر چند میل به گلزنی داشتند اما نتوانست تا دقیقه ۲۰ خطری را روی دروازه ها ایجاد کنند اما در ادامه شاگردان مهدی رحمتی بهتر کار کردند و سه بار توسط محمدرضا آزادی تا آستانه باز کردن دروازه نساجی پیش رفتند اما دو بار توپ به تیر دروازه برخورد کرد و یک بار هم حقیقی توپ را به بیرون فرستاد.

نساجی هر چند در دقایق میانی نیمه اول چند حمله نصف و نیمه را روی دروازه حریف انجام داد اما از آنجایی که ساکت الهامی سرمربی خود را کنار زمین نداشت نتوانست انسجام دیدارهای گذشته را داشته باشد و بیشتر دقایق تحت فشار تیم اراکی قرار داشت.

در دقایق پایانی بازهم این آلومینیوم بود که با میل گلزنی بالا به سمت دروازه نساجی حمله کرد اما نتوانست از موقعیت هایش استفاده کند تا در نهایت نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.