قهرمانان جهان در ورزشگاه آزادی/ فضای متفاوت برای یک جام

به گزارش خبرنگار مهر، فینال جام حذفی فوتبال کشور در حالی از ساعت ۲۰:۳۰ امشب بین دو تیم نساجی مازندران و آلومینیوم اراک آغاز شد که خبری از حضور هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس نبود.

* حدود ۴۰ هزار نفر برای تماشای بازی دو تیم در ورزشگاه حضور داشتند. این اتفاق در حالی رقم خورد که با گذشت ۳۰ دقیقه از زمان مسابقه همچنان صف‌های طولانی برای تهیه بلیت ایجاد شده بود.

* تشویق طرفداران آلومینیوم و نساجی در نوع خود جالب توجه بود و آنها یک لحظه هم روی صندلی‌های خود نمی‌نشستند تا این گونه تیم محبوبشان را حمایت کنند.

* ساکت الهامی سرمربی نساجی که به دلیل اخراج در بازی نیمه نهایی روی نیمکت حضور نداشت حرص و جوش فراوانی می‌خورد و روی چوب‌هایی که به تیرک دروازه علیرضا حقیقی دروازه بان نساجی اصابت کرد عصبانیت زیادی نشان داد.

* اعتراض‌های مربیان دو تیم بر روی نیمکت باعث شد تا مرتضی منصوریان داور چهارم این دیدار در نیمه اول از زاهدی فر داور مطابقه بخواهد تا به آنها تذکر دهد.

* علیرضا حقیقی دروازه بان نساجی نسبت به انداختن نور لیزر از سوی هواداران آلومینیوم به چشمانش اعتراض داشت و از داور می‌خواست تا به این موضوع رسیدگی شود.

* بهداد سلیمی قهرمان پیشین وزنه برداری ایران در جهان و المپیک، حسن رنگرز قهرمان سابق کشتی فرنگی جهان، عسکری محمدیان قهرمان اسبق کشتی آسیا و جهان به همراه تعداد زیادی از اهالی موسیقی و سایر ورزشها در ورزشگاه آزادی حاضر شدند تا بازی را از نزدیک تماشا کنند.