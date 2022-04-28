به گزارش خبرنگار مهر، محبوب حیدری شامگاه پنجشنبه در گردهمایی جامعه ایثارگران دستگاههای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در پارک بانوان اردبیل اظهار کرد: این مسیرهای بزرگراهی در شهرستانها و مناطق مختلف استان به ویژه محور اردبیل – مشگین شهر، رضی – امیرکندی و اردبیل – سرچم آماده بهره برداری شده است.
وی به توسعه ۳۰۰ کیلومتر بزرگراه در استان به عنوان یک حرکت انقلابی و جهادی اشاره و خاطرنشان کرد: ارزش این طرحهای توسعه بزرگراهی بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان است که در سالهای آینده آماده بهره برداری خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل از تأمین زمین برای جامعه ایثارگران و خانوادههای شهدا با هدف ساخت مسکن خبر داد و گفت: ما تلاش کردیم تا با اولویت زمین مورد نیاز را در شهرهای مختلف برای طرح نهضت ملی مسکن تأمین کنیم.
حیدری برنامه وزارت راه و شهرسازی را ساخت چهار میلیون مسکن در مدت چهار سال اعلام کرد و افزود: در استان اردبیل نیز این برنامه با تولیت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن آغاز شده و به غیر از اردبیل در سایر شهرستانها تأمین زمین و ساخت واحدهای مسکونی آغاز شده است.
وی بیان کرد: در دو سه ماه آینده در مرکز استان نیز تأمین زمین برای ساخت واحدهای مسکونی انجام میشود تا بدون محدودیت بتوانیم برای متقاضیان واجد شرایط تولید و تحویل مسکن را انجام دهیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل ادامه داد: این اداره کل تلاش میکند بدون محدودیت زمین مورد نیاز را برای مصلیها، بیمارستانها، مدارس و مساجد آماده کرده و برای ساخت این مجموعهها در اختیار دستگاههای مرتبط قرار دهد.
حیدری تصریح کرد: ما امروز تمام آرامش، رفاه و آسایش و امنیت خود را مرهون خانوادههای شهدا و ایثارگران هستیم و سعی میکنیم در سنگر خدمت رسانی به مردم صادقانه عمل کرده و ورود کنیم.
در این گردهمایی از خانوادههای شهدا و ایثارگران با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل و قدردانی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم همچنین مداحی و تواشیح اجرا و یاد و خاطره شهدا و سلحشوران هشت سال دفاع مقدس با نثار فاتحه و صلوات گرامی داشته شد.
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