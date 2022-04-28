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۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۳:۱۳

خالدی خبر داد

واژگونی پرادو در کویر مرنجاب/ نجات مصدومان با فداکاری اورژانسی‌ها

واژگونی پرادو در کویر مرنجاب/ نجات مصدومان با فداکاری اورژانسی‌ها

سخنگوی سازمان اورژانس از واژگونی خودروی پرادو با پنج سرنشین در قسمت قیف کویر مرنجاب خبر داد.

مجتبی خالدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه عصر امروز در کویر مرنجاب گفت: در ساعت ۱۷ و ۴۴ دقیقه با اورژانس تماس گرفته و اعلام می‌شود یک پرادو با ۴ سرنشین در قسمت قیف این کویر واژگون شده است.

وی افزود: بلافاصله اورژانس و خودروها و پرسنل به محل که در آران و بیدگل ابوزیدآباد اعزام می‌شود.

سخنگوی سازمان اورژانس گفت: ساعت ۱۹ و ۵۵ دقیقه نیروهای اورژانس در کنار مصدومین بوده و دو نفر که حال آنها به شدت وخیم بوده و ۲ نفر دیگر که مصدومیت کمتری نسبت آن دو نفر داشتند را نجات می‌دهند.

خالدی گفت: از زمان اعلام حادثه تا شناسایی لوکیشن و هماهنگی برای رسیدن تکنسین‌های اورژانس به مصدومی ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه طول می‌کشد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه محل حادثه در قیف بزرگ مرنجاب بوده است امکان تردد آمبولانس وجود نداشت و پرسنل قسمتی از مسیر را زیاد پای پیاده طی کردند تا به مصدومان برسند.

کد مطلب 5477888

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    نظرات

    • US ۰۲:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
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      پاسخ
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