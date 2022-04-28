مجتبی خالدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه عصر امروز در کویر مرنجاب گفت: در ساعت ۱۷ و ۴۴ دقیقه با اورژانس تماس گرفته و اعلام می‌شود یک پرادو با ۴ سرنشین در قسمت قیف این کویر واژگون شده است.

وی افزود: بلافاصله اورژانس و خودروها و پرسنل به محل که در آران و بیدگل ابوزیدآباد اعزام می‌شود.

سخنگوی سازمان اورژانس گفت: ساعت ۱۹ و ۵۵ دقیقه نیروهای اورژانس در کنار مصدومین بوده و دو نفر که حال آنها به شدت وخیم بوده و ۲ نفر دیگر که مصدومیت کمتری نسبت آن دو نفر داشتند را نجات می‌دهند.

خالدی گفت: از زمان اعلام حادثه تا شناسایی لوکیشن و هماهنگی برای رسیدن تکنسین‌های اورژانس به مصدومی ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه طول می‌کشد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه محل حادثه در قیف بزرگ مرنجاب بوده است امکان تردد آمبولانس وجود نداشت و پرسنل قسمتی از مسیر را زیاد پای پیاده طی کردند تا به مصدومان برسند.