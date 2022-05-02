بانوان طلایه داران تبلیغ قرآنی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا کوهی عصر دوشنبه در کرسی قرآنی و فرهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: جایگاه بانوان در حوزه تبلیغ معارف دینی و الگوسازی در زمینههای فرهنگی و اجتماعی درخشان و اثرگذار است.
مسئول هیئت اندیشه ورز بانوان قرآنی استان استفاده از محتوای خوب و ابزار متناسب برای ارائه آن را دو عنصر مهم در امر تبلیغ و ترویج برنامههای دینی و فرهنگی دانست.
وی افزود: یکی از مسائل توصیه شده قرآنی و دینی بحث عفاف در جامعه برای حفظ کیان خانواده و استواری بنیانهای آن است.
لازم به ذکر است در پایان این جلسه از پنج نفر از طلاب فعال در زمینه عفاف و حجاب از طرف کمیته عفاف و حجاب دانشگاه علوم پزشکی تبریز تجلیل به عمل آمد.
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