بانوان طلایه داران تبلیغ قرآنی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا کوهی عصر دوشنبه در کرسی قرآنی و فرهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: جایگاه بانوان در حوزه تبلیغ معارف دینی و الگوسازی در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی درخشان و اثرگذار است.

مسئول هیئت اندیشه ورز بانوان قرآنی استان استفاده از محتوای خوب و ابزار متناسب برای ارائه آن را دو عنصر مهم در امر تبلیغ و ترویج برنامه‌های دینی و فرهنگی دانست.

وی افزود: یکی از مسائل توصیه شده قرآنی و دینی بحث عفاف در جامعه برای حفظ کیان خانواده و استواری بنیان‌های آن است.

لازم به ذکر است در پایان این جلسه از پنج نفر از طلاب فعال در زمینه عفاف و حجاب از طرف کمیته عفاف و حجاب دانشگاه علوم پزشکی تبریز تجلیل به عمل آمد.