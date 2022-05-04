هوای اصفهان سالم شد / چهار ایستگاه در وضعیت ناسالم

محمود مزارع، کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های احمد آباد با شاخص ۷۳، پروین ۸۹، جی با شاخص ۸۴، رهنان ۷۵، فرشادی ۹۴، فیض ۸۳ و کاوه با شاخص ۷۱ سالم قرار دارد.

وی افزود: شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های انقلاب با شاخص ۱۲۵، خرازی با شاخص ۱۱۳، سگزی با شاخص ۱۰۶، و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۳۲ در وضعیت نارنجی و ناسالم قرار دارند.

کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه شاخص کیفی هوا در ایستگاه باهنر و میرزاطاهر به ترتیب با قرار گرفتن بر روی اعداد ۲۴ و ۱۴ بیانگر حاکمیت هوای پاک در این منطقه است، تصریح کرد: کیفیت هوا در شاهین شهر با شاخص ۷۶ در وضعیت سالم و مبارکه با قرار گرفتن بر روی شاخص ۱۰۱ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت و ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.