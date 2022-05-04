امیدوار به تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی هستیم/ ایجاد نهضت کسب وکار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی محسنی بندپی صبح چهارشنبه در همایش چشم انداز اقتصادی استان با بیان اینکه ایران یک درصد جمعیت و هفت تا ۹ درصد ذخایر جهان را دارا است، اظهار داشت: اگرچه استکبار جهانی با استقرار نظام جمهوری اسلام جنگ تحمیلی و جنگ‌های اقتصادی و تحریم ناجوانمردانه را اعمال کرده است، اما ضعف مدیریت کشور بر منابع نمی‌توان نادیده گرفت.

وی با تاکید براین که باید طرحی نو درانداخت به ظرفیت‌های بی نظیر استان اشاره و اضافه کرد: از نظر اقتصادی محور اقتصادی در سه بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری و خدمات است و ۱۴ محصول کشاورزی استان رتبه برتر را در کشور دارد اما از نظر توسعه یافتگی در کشاورزی رتبه دهم را داریم.

وی با عنوان اینکه در صنعت و معدن رتبه دهم و از نظر توسعه یافتگی رتبه ۱۵، در خدمات رتبه دوم و از نظر توسعه یافتگی رتبه هشتم کشور را داریم، افزود: این نشان از غفلت از ظرفیت‌های متعدد استان دارد و مازندران در هیچ یک از قوانین شش گانه توسعه اقتصادی و اجتماعی در حد خود دیده نشده است.

محسنی یادآور شد: مجلس برای تحقق رشد هشت درصد قدم‌های خوبی برداشته است تا از اقتصاد نفتی خارج شویم و به سمت اقتصاد توسعه پایدار برسیم و مالیات بر خانه، جلوگیری از فرار مالیاتی و غیره از جمله طرح‌ها است.

این نماینده مجلس یادآور شد: تسهیل در صدور مجوز کسب و کار از دیگر تلاش‌های مجلس است و امید داریم به رشد هشت درصدی که هدف دولت است، برسیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های غرب مازندران گفت: تحریم وابستگی به نفت را بر سرما کوبید و باید به مدیران یاد دهیم که بازی تیمی کنند و پاس گل بدهند.

شمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد اصلاح فضای کسب وکار را وظیفه حکمرانی دانست و گفت: بازآفرینی نظام تأمین مالی از جمله دغدغه‌ها است.

وی خواستار راه اندازی نهضتی شد تا با کمک استانداران، شهرداران و مدیریت، نسبت به بهبود فضای کسب وکار اقدام شود، گفت: مازندران سرشار از نعمات و موهبات فراوانی است و مزیت نسبی را به مزیت رقابتی تبدیل کنیم.

وی ادامه داد: متأسفانه به اثر مزاحم در حوزه گردشگری و اقتصاد رسیدیم و به عنوان نمونه آزادراه تهران - شمال تاریخی شده است و باید برای تکمیل آن برنامه ریزی کرد.

حسینی با اظهار اینکه سه ماه مصوبه تشکیل شرکت آزادراه چالوس - رامسر در هیئت وزیران مانده است خواستار حمایت وزیر کشور برای حمایت از این مصوبه شد.