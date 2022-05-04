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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۴۶

در همایش رشد اقتصادی مازندران مطرح شد؛

امیدوار به تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی هستیم/ ایجاد نهضت کسب وکار

امیدوار به تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی هستیم/ ایجاد نهضت کسب وکار

نوشهر- نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس گفت: با توجه به برنامه های تدوین شده از سوی دولت و مجلس امیدوار به تحقق رشد هشت درصدی اقتصادی در کشور هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی محسنی بندپی صبح چهارشنبه در همایش چشم انداز اقتصادی استان با بیان اینکه ایران یک درصد جمعیت و هفت تا ۹ درصد ذخایر جهان را دارا است، اظهار داشت: اگرچه استکبار جهانی با استقرار نظام جمهوری اسلام جنگ تحمیلی و جنگ‌های اقتصادی و تحریم ناجوانمردانه را اعمال کرده است، اما ضعف مدیریت کشور بر منابع نمی‌توان نادیده گرفت.

وی با تاکید براین که باید طرحی نو درانداخت به ظرفیت‌های بی نظیر استان اشاره و اضافه کرد: از نظر اقتصادی محور اقتصادی در سه بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری و خدمات است و ۱۴ محصول کشاورزی استان رتبه برتر را در کشور دارد اما از نظر توسعه یافتگی در کشاورزی رتبه دهم را داریم.

وی با عنوان اینکه در صنعت و معدن رتبه دهم و از نظر توسعه یافتگی رتبه ۱۵، در خدمات رتبه دوم و از نظر توسعه یافتگی رتبه هشتم کشور را داریم، افزود: این نشان از غفلت از ظرفیت‌های متعدد استان دارد و مازندران در هیچ یک از قوانین شش گانه توسعه اقتصادی و اجتماعی در حد خود دیده نشده است.

محسنی یادآور شد: مجلس برای تحقق رشد هشت درصد قدم‌های خوبی برداشته است تا از اقتصاد نفتی خارج شویم و به سمت اقتصاد توسعه پایدار برسیم و مالیات بر خانه، جلوگیری از فرار مالیاتی و غیره از جمله طرح‌ها است.

این نماینده مجلس یادآور شد: تسهیل در صدور مجوز کسب و کار از دیگر تلاش‌های مجلس است و امید داریم به رشد هشت درصدی که هدف دولت است، برسیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های غرب مازندران گفت: تحریم وابستگی به نفت را بر سرما کوبید و باید به مدیران یاد دهیم که بازی تیمی کنند و پاس گل بدهند.

شمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد اصلاح فضای کسب وکار را وظیفه حکمرانی دانست و گفت: بازآفرینی نظام تأمین مالی از جمله دغدغه‌ها است.

وی خواستار راه اندازی نهضتی شد تا با کمک استانداران، شهرداران و مدیریت، نسبت به بهبود فضای کسب وکار اقدام شود، گفت: مازندران سرشار از نعمات و موهبات فراوانی است و مزیت نسبی را به مزیت رقابتی تبدیل کنیم.

وی ادامه داد: متأسفانه به اثر مزاحم در حوزه گردشگری و اقتصاد رسیدیم و به عنوان نمونه آزادراه تهران - شمال تاریخی شده است و باید برای تکمیل آن برنامه ریزی کرد.

حسینی با اظهار اینکه سه ماه مصوبه تشکیل شرکت آزادراه چالوس - رامسر در هیئت وزیران مانده است خواستار حمایت وزیر کشور برای حمایت از این مصوبه شد.

کد مطلب 5481979

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