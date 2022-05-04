به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد رنگ با اشاره به اینکه فعالیت سامانه بارشی که از چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت شروع می‌شود و یکشنبه ۱۸ اردیبهشت پایان می‌یابد، آورده است: بارش باران گاهی رعد و برق، وزش باد شدید، در برخی نقاط خیزش گرد و خاک، در مناطق مستعد احتمال ریزش تگرگ در روز چهارشنبه در خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، قزوین، همدان و ارتفاعات استان‌های سمنان، تهران، البرز، مازندران، گلستان و روز پنج‌شنبه ۱۵ اردیبهشت در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، قم، قزوین، تهران، البرز، اصفهان، مرکزی، همدان، زنجان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و ارتفاعات استان‌های سمنان و مازندران پیش‌بینی می‌شود.

این وضعیت جوی روز جمعه ۱۶ اردیبهشت در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، قزوین، قم، البرز، تهران، همدان، مرکزی، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، یزد، جنوب ایلام، نیمه شمالی استان‌های فارس و بوشهر، روز شنبه ۱۷ اردیبهشت در اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان و روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت در شمال خراسان رضوی و نیمه شمالی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل رخ می‌دهد.

از همین رو، احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتمال برخورد صاعقه و ریزش تگرگ، احتمال آبگرفتگی معابر به طور محلی، احتمال خیزش موقت گرد و خاک و کاهش دید محلی، احتمال آسیب به سازه‌های موقت وجود دارد لذا نسبت به احتیاط در هرگونه تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی و جابجایی عشایر کوچ‌رو، احتیاط در چرای دام و عدم سم پاشی در مزارع توصیه می‌شود.