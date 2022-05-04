شهرخودرو به امتیاز خوشبختی نرسید/ منصوریان از شکست در مشهد گریخت

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر امروز و از ساعت ۱۷:۳۰ در مشهد به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک - یک به پایان رسید.

تک گل شهرخودرو توسط محمد ابراهیم رضا زاده در دقیقه ۲۳ توسط شوتی از راه دور به ثمر رسید و شاگردان علیرضا منصوریان در دقیقه ۸۴ توسط رضا جبیره این گل را پاسخ دادند تا در نهایت این رقابت برنده‌ای نداشته باشد و هر یک از دو تیم یک امتیاز از این بازی به حساب خود واریز کنند.

با این نتیجه شهرخودرو ۱۵ امتیازی شد و همچنان در انتهای جدول باقی ماند و صنعت نفت نیز ۳۲ امتیازی شد تا قبل از پایان بازی‌های امروز در همان جایگاه هشتم باقی بماند.

شهرخودرو در صورتی که می توانست این دیدار را با پیروزی به پایان برساند این شانس را داشت که از انتهای جدول کنده شود و پس از مدتها امیدوار به بقا در لیگ برتر شود.