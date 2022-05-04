داور دوباره هدف شد/ سیدجلال نقش اصلی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار پایانی هفته بیست و پنجم رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر از ساعت ۲۰:۴۰ بین تیم‌های فوتبال پرسپولیس و پیکان تهران در حالی برگزار شد که داور مسابقه مجبور به اخراج بازیکن میزبان در نیمه اول شد.

* بی احتیاطی امید عالیشاه هنگام تصاحب توپ باعث اخراج او در دقیقه ۳۱ از سوی داور مسابقه شد. رضا عادل وقتی تکل خشن عالیشاه را خطا تشخیص داد تصمیم به جریمه او با کارت قرمز گرفت که این موضوع با واکنش تند عالیشاه و هم تیمی‌هایش روبرو شد.

جنجال‌های این اخراج به هواداران حاضر در ورزشگاه نیز کشید تا برخی از آنها بار دیگر داور میدان را با توهین و شعارهای خود مورد هدف قرار دهند.

* یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس که از جایگاه ویژه مشغول تماشای بازی شاگردان خود بود نسبت به هیچ صحنه‌ای حتی اخراج عالیشاه نیز واکنش نشان نداد و تنها به نظاره بازی در نیمه اول نشست.

* حامد لک که به دلیل بی انضباطی مدت‌ها از ترکیب پرسپولیس خارج شده بود با بازگشت به چارچوب دروازه این تیم مورد تشویق هواداران قرار گرفت.

* سیدجلال حسینی کاپیتان پرسپولیس پس از اخراج عالیشاه رهبری کامل تیم را در زمین بر عهده گرفت و با فریادهای خود خواستار تمرکز بازیکنان و هماهنگی خط دفاعی شد.