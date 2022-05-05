زلنسکی: هیچ کسی نمی داند جنگ چه زمانی به پایان می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر، "ولودیمیر زلنسکی" رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی ویدئویی درباره تازه‌ترین تحولات جنگ در کشورش گفت: ما از نقش مثبت همه طرف‌هایی که به روند تخلیه غیرنظامیان از ماریوپل کمک کردند، قدردانی می‌کنیم.‌

زلنسکی تصریح کرد: در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل او را در جریان همه تحولات ماریوپل قرار دادم.

رئیس جمهور اوکراین در ادامه افزود: تمام تدابیر لازم را برای پاسخ به حملات هوایی مستمر روسیه به همه شهرهای اوکراین اتخاذ خواهیم کرد.

شبکه تلویزیونی العربیه نیز گزارش داد: زلنسکی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل درباره پیامدهای اظهارات اخیر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه درباره یهودیان گفتگو کرده است.

رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی دیگری درباره تحولات کشورش گفت: روسیه رؤیای تسلط کامل بر اوکراین و تهدید امنیت اروپا را در سر می‌پروراند، ولی این رؤیا هرگز محقق نخواهد شد.

وی اظهار داشت: حمایت نظامی غرب به ما برای مقابله با نیروهای روسیه و متوقف کردن پیشروی آن کمک کرد.

زلنسکی تأکید کرد: هیچ کسی نمی‌داند جنگ روسیه علیه اوکراین چه وقتی به پایان می‌رسد. اروپا می‌تواند جنگ روسیه علیه کشور ما را پایان دهد.

این اظهارات زلنسکی در حالی است که منابع محلی ساعاتی پیش از انفجارهای شدید در شهر «کراماتورسک» و به صدا درآمدن آژیر خطر در همه شرهای منطقه دونباس خبر دادند.