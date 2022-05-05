به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زارع کمالی، پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری رزمایش جهادگران فاطمی در یزد اظهار داشت: در جنگ نرم دشمن، رسانه یکی از ابزارهای بسیار مهم محسوب میشود و اصحاب رسانه در این نبرد رسالت سنگینی بر عهده دارند.
وی افزود: البته باید توجه داشته باشیم که عملکرد ما در این زمینه فقط تدافعی و واکنشی نباشد و خودمان از قبل نقشهها و طراحیهای دشمن را بشناسیم و بصورت فعال عمل کنیم.
جانشین فرمانده سپاه الغدیر استان یزد اظهار داشت: امروز یکی از اصلیترین نقشههای دشمنان، تلاش برای ایجاد یاس و ناامیدی در بین مردم است و در این زمینه و جهت مقابله با این طراحی دشمن، اصحاب رسانه میتوانند بسیار موثر باشند.
زارع کمالی عنوان کرد: رسانهها در تبیین حقایق و واقعیت ها به قدری باید خوب کار کنند که امکان جابجا کردن جای شهید و جلاد توسط دشمنان وجود نداشته باشد که اگر خوب عمل نکنیم این اتفاق همانند گذشته تکرار می شود.
وی عنوان کرد: بسیج در طول دوران انقلاب اسلامی با توکل به خداوند متعال و توسل به اهل بیت (ع) و طبق فرامین امامین انقلاب، بر اساس شرح وظایفی که دارد در عرصههای مختلف ورود پیدا کرده و اقدامات خوبی نیز انجام داده البته ورود بسیج به حوزههای مختلف بر اساس نیاز جامعه است.
جانشین سپاه الغدیر یزد بیان کرد: امروز یکی از وظایف اصلی که بسیج برای خود تعریف کرده، خدمت بیمزد و منت به مردم است به طوری که بسیجیان در قالب گروههای جهادی برای محرومیتزدایی و خدمترسانی بهتر به مردم سازماندهی شدهاند و هر جا هم که نیاز بوده، بسیجیان پیشگام در این عرصه بودهاند.
زارع کمالی اضافه کرد: به عنوان مثال در جریان سیل که چند روز قبل اتفاق افتاد، اولین گروههایی که به کمک مردم شتافتند، همین گروههای جهادی و بسیجی بودند آن هم قبل از اینکه دستگاهها اجرایی و دولتی وارد صحنه شوند و تا آخرین لحظه هم در صحنه خواهند بود.
وی ادامه داد: در جریان شیوع بیماری کرونا نیز در اوضاع سخت ابتدایی شیوع ویروس که فضای سختی بر کشور حاکم بود و خیلیها حتی از بیرون آمدن از منزل هم بیم داشتند، عزیزان بسیجی در خط مقدم خدماترسانی بودند.
جانشین سپاه الغدیر یزد تأکید کرد: یکی از وظایف بسیج، هدایت جوانان به سمت خدماترسانی است و بیش از ۹۰۰ گروه جهادی در حال حاضر در استان یزد فعال هستند که در حوزههای مختلف فعالیت میکنند.
زارع کمالی تصریح کرد: یکی از فعالیتهایی که در دستور کار داریم، تأمین آب برای ۵۸ روستا در شهرستانهای مختلف استان یزد است که شامل خط انتقال آب، ساخت مخزن و ایستگاه پمپاز است که امیدواریم با مدیریت خوب استاندار بتوانیم مشکل کمبود آب این روستاها را حل کنیم.
وی یادآور شد: ساخت مسکن برای محرومین با کمک کمیته امداد بر اساس تفاهمنامهای که با کمیته امداد در این زمینه امضا شده نیز در دستور کار است و ۱۰۰ مسکن طی دو سال آینده در استان خواهیم ساخت.
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