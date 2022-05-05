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۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۷:۰۱

جانشین فرمانده سپاه الغدیر:

خدمت بی‌منت به مردم در دستور کار بسیج/جهادی‌ها در کنار سیل‌زدگان

خدمت بی‌منت به مردم در دستور کار بسیج/جهادی‌ها در کنار سیل‌زدگان

یزد- جانشین فرمانده سپاه الغدیر استان یزد گفت: یکی از رسالت هایی که برای بسیج تعریف شده، خدمت بی مزد و بی منت به مردم است و این رسالت به خوبی در استان یزد اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زارع کمالی، پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری رزمایش جهادگران فاطمی در یزد اظهار داشت: در جنگ نرم دشمن، رسانه یکی از ابزارهای بسیار مهم محسوب می‌شود و اصحاب رسانه در این نبرد رسالت سنگینی بر عهده دارند.

وی افزود: البته باید توجه داشته باشیم که عملکرد ما در این زمینه فقط تدافعی و واکنشی نباشد و خودمان از قبل نقشه‌ها و طراحی‌های دشمن را بشناسیم و بصورت فعال عمل کنیم.

جانشین فرمانده سپاه الغدیر استان یزد اظهار داشت: امروز یکی از اصلی‌ترین نقشه‌های دشمنان، تلاش برای ایجاد یاس و ناامیدی در بین مردم است و در این زمینه و جهت مقابله با این طراحی دشمن، اصحاب رسانه می‌توانند بسیار موثر باشند.

زارع کمالی عنوان کرد: رسانه‌ها در تبیین حقایق و واقعیت ها به قدری باید خوب کار کنند که امکان جابجا کردن جای شهید و جلاد توسط دشمنان وجود نداشته باشد که اگر خوب عمل نکنیم این اتفاق همانند گذشته تکرار می شود.

وی عنوان کرد: بسیج در طول دوران انقلاب اسلامی با توکل به خداوند متعال و توسل به اهل بیت (ع) و طبق فرامین امامین انقلاب، بر اساس شرح وظایفی که دارد در عرصه‌های مختلف ورود پیدا کرده و اقدامات خوبی نیز انجام داده البته ورود بسیج به حوزه‌های مختلف بر اساس نیاز جامعه است.

جانشین سپاه الغدیر یزد بیان کرد: امروز یکی از وظایف اصلی که بسیج برای خود تعریف کرده، خدمت بی‌مزد و منت به مردم است به طوری که بسیجیان در قالب گروه‌های جهادی برای محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی بهتر به مردم سازماندهی شده‌اند و هر جا هم که نیاز بوده، بسیجیان پیشگام در این عرصه بوده‌اند.

زارع کمالی اضافه کرد: به عنوان مثال در جریان سیل که چند روز قبل اتفاق افتاد، اولین گروه‌هایی که به کمک مردم شتافتند، همین گروه‌های جهادی و بسیجی بودند آن هم قبل از اینکه دستگاه‌ها اجرایی و دولتی وارد صحنه شوند و تا آخرین لحظه هم در صحنه خواهند بود.

وی ادامه داد: در جریان شیوع بیماری کرونا نیز در اوضاع سخت ابتدایی شیوع ویروس که فضای سختی بر کشور حاکم بود و خیلی‌ها حتی از بیرون آمدن از منزل هم بیم داشتند، عزیزان بسیجی در خط مقدم خدمات‌رسانی بودند.

جانشین سپاه الغدیر یزد تأکید کرد: یکی از وظایف بسیج، هدایت جوانان به سمت خدمات‌رسانی است و بیش از ۹۰۰ گروه جهادی در حال حاضر در استان یزد فعال هستند که در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

زارع کمالی تصریح کرد: یکی از فعالیت‌هایی که در دستور کار داریم، تأمین آب برای ۵۸ روستا در شهرستان‌های مختلف استان یزد است که شامل خط انتقال آب، ساخت مخزن و ایستگاه پمپاز است که امیدواریم با مدیریت خوب استاندار بتوانیم مشکل کمبود آب این روستاها را حل کنیم.

وی یادآور شد: ساخت مسکن برای محرومین با کمک کمیته امداد بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با کمیته امداد در این زمینه امضا شده نیز در دستور کار است و ۱۰۰ مسکن طی دو سال آینده در استان خواهیم ساخت.

کد مطلب 5482653

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