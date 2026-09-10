محمد رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجتمع توانبخشی و رفاهی جانبازان استان با ۲ هزار و ۴۰۰ متر مربع زیربنا و ۶۰ تخت اقامتی، در آبانماه سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام با اشاره به اینکه این مجتمع در زمینی به وسعت ۲ هزار و ۴۰۰ متر مربع ساخته شده و دارای ۶۰ تخت اقامتی و رستورانی با ظرفیت ۱۰۰ نفر است، گفت: این مجموعه پس از سال‌ها پیگیری و توقف، اکنون با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته و برای تکمیل و تجهیز آن، ۳۵ میلیارد تومان اعتبار جذب شده است.

وی با بیان اینکه این مجتمع می‌تواند در ایام اربعین نیز به عنوان یک زیرساخت خدماتی و گردشگری مهم برای استان مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: با بهره‌برداری از این مجموعه، بخش مهمی از نیازهای جانبازان استان در حوزه توانبخشی، رفاهی و اقامتی تأمین خواهد شد و این اقدام، گامی بلند در راستای تکریم مقام شامخ جامعه ایثارگری محسوب می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در ادامه با اشاره به اینکه این پروژه یکی از مهم‌ترین طرح‌های حوزه ایثارگری استان به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: با تکمیل تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز، شاهد ارائه خدمات مطلوب‌تر به جانبازان سرافراز و خانواده‌های آنان خواهیم بود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر این مجتمع می‌تواند در سایر ایام سال نیز به عنوان یک ظرفیت خدماتی و گردشگری به استان کمک کند.

رحیمی در پایان با تأکید بر اینکه خدمت به جامعه ایثارگری، ادای دین به فرهنگ جهاد و شهادت است، گفت: بنیاد شهید استان با تمام توان در تلاش است تا با تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و اجرای طرح‌های جدید، زمینه ارتقای سطح خدمات به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را فراهم آورد.