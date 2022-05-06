به گزارش خبرنگار مهر، حبیب ستوده نژاد ظهر جمعه در جمع رؤسای هیأت‌های ورزشی شهرستان بناب با بیان اینکه ورزشکاران، مربیان و مسئولین هیأت‌های ورزشی ما باید از الگوهای موفق دینی و ملی استفاده کنند؛ تأکید کرد: توجه به اخلاقیات خط قرمز متولیان ورزش در استان آذربایجان شرقی است و با ریا، تزویر و دروغ در ورزش استان مقابله خواهیم کرد.

وی سپس از فعالیت ۸۸۰ هیأت ورزشی در سطح استان آذربایجان شرقی خبرداد و افزود: باید دست به دست هم دهیم و برای توسعه کمی و کیفی ورزش استان قدم برداریم.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با بیان اینکه در بحث ورزش بانوان تلاش می‌کنیم همپای ورزش آقایان قدم برداریم؛ تصریح کرد: ورزش بانوان ظرفیت خوبی برای مدال آوری است و از این رو انتظار داریم به بحث ورزش بانوان در سطح استان توجه ویژه ای شود.

ستوده نژاد با اذعان به اینکه مدال آوری در رده‌های آسیایی و المپیک جزو برنامه‌های ورزش و جوانان استان است؛ یادآور شد: تلاش می‌کنیم در کنار توجه به ورزش در بحث جوانان نیز غافل نباشیم.

وی در ادامه با اشاره به سفر قریب الوقوع رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت به استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: تلاش می‌کنیم در این سفر نهایت بهره برداری را برای تکمیل پروژه‌های ورزشی استان بعمل آوریم و استاندار آذربایجان شرقی نیز ورزش استان را در این خصوص همراهی می‌کنند.