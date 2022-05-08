به گزارش خبرنگار مهر، دهمین جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا روز شنبه در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد که نخستین نشست این کمیته در یکی از کشورهای آسیای مرکزی بود. یکی از تصمیمات اصلی این جلسه، لغو مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا ۲۰۲۲ بود. این رقابت‌ها قرار بود بعد از دو سال وقفه، به میزبانی امارات برگزار شود اما این کشور چند ماه پیش از میزبانی انصراف داد.

همین انصراف امارات به بهانه‌ای برای کنفدراسیون آسیا تبدیل شد تا باوجود کاهش همه گیری کرونا، بازهم روند دو سال قبل را ادامه دهد و تصمیم به لغو این رقابت‌ها بگیرد؛ آن‌هم در شرایطی که کشورهایی مثل ایران، تایلند و کویت به دنبال گرفتن میزبانی از AFC و برگزاری مسابقات بودند.

تناقض فوتسالی شیخ سلمان و AFC

در دهمین جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا، شیخ سلمان رئیس این کنفدراسیون اشاره‌ای به برگزاری مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا کرد و گفت: «پس از گذشت نزدیک به دو سال، از بازگشت فوتسال آسیا استقبال می‌کنیم و مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در حال انجام است. از میزبان‌های متمرکز تشکر می‌کنیم.»

در همین خبر که شیخ سلمان از بازگشت برگزاری مسابقات فوتسال در کنفدراسیون تحت نظرش قدردانی کرده، خبر لغو جام باشگاه‌های آسیا هم منتشر شده است: «کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر لغو مسابقات قهرمانی باشگاه‌های فوتسال آسیا در سال ۲۰۲۲ پس از انصراف امارات متحده عربی به عنوان میزبان مسابقات را تایید کرد.»



شیخ سلمان در جلسه کمیته اجرایی

فوتسال بی دفاع در کمیته اجرایی AFC

کمیته اجرایی کنفدراسیون آسیا که تصمیم به لغو جام باشگاه‌های آسیا را تایید و نهایی کرده است، متشکل از کشورهایی است که در سطح اول فوتسال آسیا حرف چندانی برای گفتن ندارند. این کمیته شامل ۱۲ عضو از کشورهای استرالیا، بوتان، کره شمالی، هنگ کنگ، عراق، لائوس، لبنان، مالزی، عمان، فلسطین، ویتنام و یمن است. فوتسال در این کشورها به جز ویتنام را نمی‌توان ورزش محبوب و یا حداقل دارای پایگاه قوی دانست.

اعضای کمیته اجرایی AFC

نقش مهدی تاج در کمیته فوتسال AFC چیست؟

آنطور که AFC اعلام کرده است، کمیته اجرایی در واقع تصمیم کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی این کنفدراسیون را برای لغو جام باشگاه‌های آسیا تایید کرده است. در واقع کمیته فوتسال AFC خودش نخستین گام را برای حذف یک رویداد بزرگ فوتسالی در قاره کهن برداشته است.

در کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی هم ۱۶ کشور از جمله ایران حضور دارند. مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران سال هاست رئیس کمیته فوتسال AFC هم هست و مشخص نیست نقش او در لغو این رویداد چه بوده است؟ آیا تاج حضور فعالی در جلسات کمیته فوتسال داشته است؟ به جز ایران، ۱۵ کشور دیگر یعنی هنگ کنگ، بنگلادش، چین تایپه، کویت، ماکائو، مالدیو، مالزی، مغولستان، فلسطین، تایلند، امارات، ازبکستان، ترکمنستان، ویتنام و یمن هم در کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی AFC حضور دارند.

شاید گفته شود تصمیمات این کمیته به صورت جمعی است و یک نفر نمی‌تواند به تنهایی رای سایرین را تغییر بدهد ولی جای این سئوال باقی است که آیا مهدی تاج به عنوان کسی که خودش در قالب رئیس فدراسیون ایران طعم شیرین موفقیت‌های بین المللی فوتسال را چشیده است، تلاشی برای متقاعد کردن AFC و سایر اعضا انجام داده است؟

اعضای کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی AFC

فوتسال اروپا با قدرت برقرار است

این برای سومین سال متوالی است که کنفدراسیون آسیا از برگزاری رقابت‌های جام باشگاه‌های فوتسال آسیا خودداری می‌کند. طی دو سال گذشته به بهانه شیوع ویروس کرونا، این رقابت‌ها در آسیا برگزار نشد و حتی مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا در سال ۲۰۱۸ هم به همین دلیل لغو شد. انتظار می‌رفت با کاهش چشمگیر شیوع کرونا و اعلام آمادگی چند کشور، در سال ۲۰۲۲ شاهد بازگشت فوتسال باشگاهی در آسیا باشیم که این اتفاق با رای منفی کمیته فوتسال و کمیته اجرایی رخ نداد.

این در حالی است که قاره اروپا حتی در اوج شیوع ویروس کرونا هم بدون دردسر و با قدرت، لیگ قهرمانان فوتسال اروپا را برگزار کرد. فصل ۲۲-۲۰۲۱ این رقابت‌ها هم همین گذشته با قهرمانی بارسلونا به پایان رسید. مراحل نیمه نهایی و فینال این مسابقات در کشور لتونی برگزار شد.

سکوت تاج بعد از لغو جام باشگاه‌های آسیا

روز شنبه و بعد از اعلام رسمی خبر لغو جام باشگاه‌های آسیا، خبرنگار مهر تلاش کرد تا در گفتگو با مهدی تاج، دلایل این تصمیم، میزان اثرگذاری فردی در کمیته فوتسال آسیا و… را بررسی کند. با این حال تاج به تماس تلفنی و پیام‌های ارسال شده پاسخی نداد.