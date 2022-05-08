ابهام درباره رسمی بودن جلسه امروز هیات رئیسه فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در حالی از ساعت ۹:۲۵ صبح امروز در مرکز ملی فوتبال آغاز شد که احمدرضا براتی، طهمورث حیدری، احسان اصولی، میرشاد ماجدی، خداداد افشاریان و بهرام رضائیان در محل جلسه حاضر شدند تا همراه با شهره موسوی که به صورت آنلاین در جلسه حضور داشت اعضای هیأت رئیسه را تشکیل دهند.

این در حالی است که مهرداد سراجی عضو هشتم هیأت رئیسه در این جلسه حضور نداشت و اعلام کرد به هیچ وجه حاضر نیست پای برگه‌های مربوط به صورت‌های مالی را امضا کند.

غیبت سراجی در این جلسه با توجه به استعلام حسن کامرانی فر از فیفا در خصوص رسمی بودن جلسات هیأت رئیسه می‌تواند ابهام بزرگی را در آستانه برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال ایجاد کند.

از قرار معلوم فیفا تنها در صورتیکه تمام اعضای هیأت رئیسه در جلسه شرکت کنند آن را رسمی می‌داند.

هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در حالی امروز صورت‌های مالی را مورد بررسی قرار می‌دهد که طبق ماده ۲۷ بند سه موظف است ۲۱ روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع (۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری)، دعوتنامه رسمی برای اعضا که شامل دستور صورتجلسه، گزارش عملکردها و صورت‌های مالی است را ارسال کند.

ماده ۲۸ اساسنامه فدراسیون فوتبال نیز از رسمی بودن صورت‌های مالی با امضای تمام اعضای هیأت رئیسه و اعلام دبیرکل فدراسیون به صراحت صحبت می‌کند. این در حالی است که عدم حضور سراجی می تواند رسمی بودن نشست امروز را به طور کامل زیر سوال ببرد.