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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۹:۴۰

زاکانی:

سیاست شهرداری تهران کمک به قوای سه‌گانه و مردم است

سیاست شهرداری تهران کمک به قوای سه‌گانه و مردم است

شهردار تهران گفت: بی‌شک سیاست مدیریت شهری در تهران کمک به قوای سه‌گانه و خدمت بی‌منت به مردم عزیزمان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در صفحه شخصی خود نسبت به فایل صوتی منتسب به حجت الاسلام والمسلمین طائب واکنش نشان داد و نوشت:

‏درباره ‎فایل صوتی منتسب به حجت‌الاسلام طائب باید توضیح دهم؛ همانطور که جناب آقای طائب گفتند مطالب منتسب به ایشان تقطیع شده، ناقص بوده و با اهداف خاصی منتشر شده است که بحمدالله خودشان اصلاح کردند.

خط ایجاد تفاوت بین دفتر رهبر معظم انقلاب با حضرت آقا نیز خط انحرافی و مسمومی است که ‏امثال بنده سال‌ها با آن مقابله کرده و برای این مقابله هزینه پرداخت کرده‌ام.

دفتر رهبر انقلاب مهمترین ابزار مدیریتی ایشان است و جریان‌های انحرافی و نفاق در تاریخ انقلاب به دنبال ایجاد شبهه اختلاف در این نهاد پربرکت بوده‌اند.

‏انتصاب خلاف گویی به جناب آقای حجازی نیز از جفاهای بزرگی است که از اساس تکذیب می‌شود و قطعاً نادرست است.

از طرفی القای اختلاف بین مسؤولان کشور در جنجال‌های رسانه‌ای اخیر مشخصاً خط رسانه‌ای دشمن و متأسفانه برخی دنباله‌های سیاسی داخلی است.

‏انتظار رهبر انقلاب و مردم از همه غیر از وحدت و برادری و خدمت به مردم و پرهیز از حاشیه‌ها نیست.

بی‌شک سیاست مدیریت شهری در تهران کمک به قوای سه‌گانه و خدمت بی‌منت به مردم عزیزمان خواهد بود.

کد مطلب 5484304
مهشید جعفری معظم

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