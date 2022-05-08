به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در صفحه شخصی خود نسبت به فایل صوتی منتسب به حجت الاسلام والمسلمین طائب واکنش نشان داد و نوشت:

‏درباره ‎فایل صوتی منتسب به حجت‌الاسلام طائب باید توضیح دهم؛ همانطور که جناب آقای طائب گفتند مطالب منتسب به ایشان تقطیع شده، ناقص بوده و با اهداف خاصی منتشر شده است که بحمدالله خودشان اصلاح کردند.

خط ایجاد تفاوت بین دفتر رهبر معظم انقلاب با حضرت آقا نیز خط انحرافی و مسمومی است که ‏امثال بنده سال‌ها با آن مقابله کرده و برای این مقابله هزینه پرداخت کرده‌ام.

دفتر رهبر انقلاب مهمترین ابزار مدیریتی ایشان است و جریان‌های انحرافی و نفاق در تاریخ انقلاب به دنبال ایجاد شبهه اختلاف در این نهاد پربرکت بوده‌اند.

‏انتصاب خلاف گویی به جناب آقای حجازی نیز از جفاهای بزرگی است که از اساس تکذیب می‌شود و قطعاً نادرست است.

از طرفی القای اختلاف بین مسؤولان کشور در جنجال‌های رسانه‌ای اخیر مشخصاً خط رسانه‌ای دشمن و متأسفانه برخی دنباله‌های سیاسی داخلی است.

‏انتظار رهبر انقلاب و مردم از همه غیر از وحدت و برادری و خدمت به مردم و پرهیز از حاشیه‌ها نیست.

بی‌شک سیاست مدیریت شهری در تهران کمک به قوای سه‌گانه و خدمت بی‌منت به مردم عزیزمان خواهد بود.