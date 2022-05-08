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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۰:۳۹

انتقاد عضو شورا از تاخیر در اعلام تعطیلی مدارس

انتقاد عضو شورا از تاخیر در اعلام تعطیلی مدارس

عضو شورای شهر تهران گفت: شایسته است زمانی که می‌توان وضعیت آب و هوا را پیش بینی کرد، اطلاع رسانی را از شب قبل داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر تشکری هاشمی، در تذکر پیش از دستور شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: درحالی که بسیاری از خانواده‌ها با فرزندان خود به مدارس رفته بودند متوجه شدند که به دلیل آلودگی هوا مدارس تعطیل است.

وی ادامه داد: شایسته است زمانی که می‌توان وضعیت آب و هوا را پیش بینی کرد اطلاع رسانی را از شب قبل داشته باشیم هدف در معرض قرار نگرفتن در آلودگی هوا را انجام می‌دادیم اما با این اقدام کودکان در آلودگی هوا تا مقابل مدرسه رفتند.

تشکری هاشمی گفت: امیدواریم سازمان محیط زیست به سلامت مردم توجه داشته باشد در حال حاضر در هفته سلامت هستیم و باید نسبت به این ریزگردها واکنش داشته باشیم.

کد مطلب 5484389
مهشید جعفری معظم

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