جزئیات آتش سوزی در خوابگاه دانشجویی دانشگاه امیر کبیر

مرتضی محمدی رئیس اداره امور خوابگاه‌های دانشگاه صنعتی امیر کبیر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات آتش سوزی شب گذشته خوابگاه این دانشگاه و آخرین وضعیت دانشجویانی که دچار دود گرفتگی شده بودند گفت: شب گذشته حدود ساعت ۲۳:۴۵ الی ۲۴ دانشجویان احساس می‌کنند که دود ساختمان خوابگاه را فراگرفته است برهمین اساس بلافاصله به آتش نشانی اطلاع می دهند.

وی ادامه داد: آتش نشانی بلافاصله در محل حاضر می‌شود همچنین معاون دانشجویی و مسئول حراست دانشگاه نیز در محل حاضر می‌شوند و فضا را مدیریت می‌کنند آتش هم توسط آتش نشانی مهار می‌شود.

رئیس اداره امورخوابگاه‌های دانشگاه صنعتی امیر کبیر با اشاره به دلیل آتش سوزی گفت: مقداری زباله و ضایعات در طبقه همکف در اتاق مخصوص خود وجود داشته است که دچار اشتعال شده و حریق در همان اتاق مد نظر مهار شده و مشکلی برای ساختمان ایجاد نمی‌شود.

وی با بیان اینکه هنوز عامل مشتعل کننده اتاق زباله خوابگاه مشخص نیست ادامه داد: برای ساختمان مذکور نیز از لحاظ زیرساخت‌های تاسیساتی و آب، برق و گاز مشکلی ایجاد نمی‌شود و کل ساختمان بعد از حدود ۲ ساعت به وضعیت اولیه خود بازگشته و همه دانشجویان دانشجویان ساکن می‌شوند.

محمدی افزود: ۱۰ نفر از دانشجویان که بیماری زمینه‌ای داشتند و یا دود به محل سکونت آنها نزدیک بوده دچار تنگی نفس می‌شوند که اورژانس در محل حاضر شده و سراپایی در محل به حالت تعادل بازگشته و به اسکان خود ادامه می‌دهند.

به گزارش مهر، ساعت ۲۳:۳۱ شب گذشته یک مورد حادثه آتش‌سوزی در یک ساختمان تجمعی در خیابان کریم‌خان، خیابان به‌آفرین به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی تهران اعلام شد. محل حادثه یک ساختمان ۱۰ طبقه بود که از آن به عنوان خوابگاه دانشجویی آقایان دانشگاه امیرکبیر استفاده می‌شد و به گفته مسئولان خوابگاه حدود ۴۰۰ نفر در این خوابگاه حضور داشتند.

در قسمت حیاط پشتی این خوابگاه (حیاط خلوت) به وسعت حدود ۱۴ تا ۱۵ متر مقدار زیادی ضایعات جمع و دچار آتش‌سوزی شده بود. دود حاصل از آتش‌سوزی از طریق راهرو و رایزرها به داخل طبقات و حتی سقف‌های کاذب سرایت کرده بود.

این حادثه خوشبختانه مصدومیت حاد یا تلفات جانی نداشت اما ۱۱ نفر دچار دودگرفتگی شده که بنابر اعلام فرمانده حاضر در محل ۱۰ نفر از آن‌ها مشکل خاصی نداشته، به صورت سرپایی مداوا شده و یک نفر برای اعزام به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس شد. این عملیات در ساعت ۱:۱۵ بامداد پایان یافت و محل حادثه تحویل مسئولان شد.