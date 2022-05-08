تسهیلات بانکی و تأمین بازار مکمل هم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ثقفی رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفت در نشست خبری با اشاره به نامگذاری سال و جهتگیری دانش بنیان گفت: اشتغالی می تواند پایدار باشد که مولد باشد و توسعه پایدار در گرو تولید است و تولیدی می تواند پایدار باشد که دانش بنیان باشد و این موارد می توانند همدیگر را تکمیل کنند.

وی افزود: نمایشگاه نفت امسال عملا پس از سه سال وقفه در حال برگزاری است. متاسفانه نمایشگاه نسبت به سازندگان خجالت می کشد تولیدکنندگانی هستند که در اوج تحریم ها تولید کردند ولی امروز به خاطر فضای محدود نمایشگاه نمی توانند حضور داشته باشند. بالغ بر ۲۰۰ عضو از اعضای انجمن استصنا درخواست حضور داشتند ولی نزدیک به ۱۳۰ از جانمایی شدند و بقیه نتوانستند حضور داشته باشند.

ثقفی ادامه داد: توقع ما از متولیان کار این است که چاره برای موضوع بیاندیشند؛ می‌توانند نمایشگاه را تخصصی تر کنند و به جای یک نمایشگاه در سال چند نمایشگاه تخصصی برگزار شود.

وی افزود: برنامه ای که هنوز امسال نهایی نشده ولی قطعاً در برنامه‌های آینده ما است رونمایی از آکادمی استصنا به همکاری معاونت علمی فناوری است. همچنین در جلساتی که با انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی داشتیم احتمالا هفته دیگری تفاهم‌نامه همکاری امضا خواهیم کرد، یک تفاهم نامه همکاری هم با پارک پژوهش و فناوری صنعت نفت امضا خواهیم کرد.

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفت خاطرنشان کرد: در دوره جدید تعامل قوی تر شده و دسترسی به دولتمردان راحت تر شده است ولی باید کمکم ثمرات این همکاری را هم مشاهده کنیم که این موضوع در این دوره نمایشگاه صنعت نفت می تواند به خوبی مورد بررسی قرار گرفت.

ثقفی گفت: در ماه رمضان یک جلسه افطاری داشتیم که ۷۰ درصد از مدیران دولتی حضور داشتند که این موضوع نشان از همکاری خوب با اعضای انجمن است البته جا دارد از مسئولین وزارت صمت هم گلایه کنم که فقط یک نفر از آن مجموعه حضور داشت.

وی با اشاره به تشکیل یک نهاد تعامل میان ۱۹ عضو تشکل‌های مهندسی و سازمان برنامه و بودجه گفت: امیدواریم به فراخور موضوعات روز این تعامل به وجود بیاید همانطور که رهبری هم تاکید داشتند استراتژی توسعه صنعتی نباید با تغییر دولت ها دستخوش تغییر شود.

این مقام صنفی در پاسخ به وضعیت شرکت های دانش بنیان گفت: به طور کلی ما ۲۰۰ عضو دانش بنیان داریم و در برنامه داریم شرکت هایی که به صورت ماهوی دانش محور هستند را تشویق کنیم به اینکه به صورت رسمی دانش بنیان ثبت شوند. همچنین در بحث حمایتی تولید بار اول حمایت هایی را با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری شروع کردیم که همین جا دارد از آقای ستاری و معاونین وی تشکر کنم که جزو اولین مهمانان هیئت مدیره جدید انجمن بودند وعده هایی داده شد که هنوز هم پیگیر هستند و اگر کم کاری بوده از جانب ما بوده است.

ثقفی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با تسهیلات بانکی به دانش بنیان‌ها گفت: تسهیلات مالی و بانکی یک شرط لازم است ولی کافی نیست. تسهیلات بانکی با توجه به نرخ سود پایین که دارد ممکن است موجب سوء استفاده برخی شرکت های محدود که دانش بنیان نیستند شود ولی از آن طرف این تسهیلات برای شرکت های دانش بنیان اصیل سخت است مخصوصاً شرایط که در زمینه وثیقه ها دارند بنابراین تسهیلات بانکی و تامین بازار شرایط مکمل هم هستند.

ثقفی با بیان اینکه برای افزایش تولید نفت تا مدت دو سال هر چقدر تجهیزات نفتی نیاز باشد ما تأمین می‌کنیم، افزود: اعتقاد دارم تا ۹۵ درصد توانایی ساخت داخل داریم. ولی در صحنه عملیاتی ۷۰ درصد تجهیزات را ساخته‌ایم که از جهت کیفیت حتماً کف استانداردهای جهانی را پاس کرده اند.

وی در پاسخ به این سوال که چقدر از تجهیزات با وجود ساخت در داخل باز هم از خارج خریداری می‌شود، گفت: به طور حدودی می توان گفت ۱۵ تا ۲۰ درصد محصولاتی هستند که از خارج خریداری می شود ولی توانایی ساخت داخل آن وجود دارد. دلیل آن هم به طور خوشبینانه این می‌شود که مدیران ریسک باید از داخل آن می خواهند تحمل کنند و بدبینانه هم این می‌شود که منافع در این زمینه وجود داشته باشد.