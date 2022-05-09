خسارت طوفان به محصولات باغی/سرعت باد به ۹۰ کیلومتر در ساعت رسید

ابوالحسن میرجلیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طوفان ۲۴ ساعت گذشته که در آن سرعت وزش باد گاهی به ۹۰ کیلومتر در ساعت رسید، شهرستان‌های بشرویه، طبس، قاین و فردوس را تحت تأثیر خود قرار داد.

وی با اشاره به اینکه بیشترین خسارت به برخی از محصولات باغی و سر درختی وارد شده است، بیان کرد: بسیاری از محصولات کشاورزی چون زردآلو، آلو، سیب و گردو بر اثر این طوفان خسارت دیدند.

میرجلیلی ادامه داد: برخی از درختان در معابر شهری هم شکسته ولی خوشبختانه علی‌رغم وزش شدید باد و طوفان به زیرساخت‌هایی چون برق و آب خسارت وارد نشده است.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه تنها ۲۴ ساعت از وقوع طوفان گذشته است ارزیابی دقیقی از میزان خسارت صورت نگرفته است.