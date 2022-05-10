به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، آئین گشایش سی و سومین گردهمایی رؤسای مراکز مشاوره دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور به‌میزبانی دانشگاه شیراز، صبح دوشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه برگزار شد.

در این مراسم که در تالار شهید آیت االله دستغیب دانشگاه شیراز ترتیب یافت، از نرم‌افزار جدید سام (سامانه الکترونیکی مشاوره) رونمایی شد.

دکتر ابراهیم نعیمی، در این آئین ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این برنامه در دانشگاه شیراز، اظهار داشت: دانشگاه‌ها در دوره‌ی کرونا در اجرای طرح‌های مختلف در حوزه‌ی سلامت روان ازجمله طرح احوالپرسی پیشرو بودند و در حال حاضر نیز اولین برنامه‌ی کشوری مجموعه‌ی وزارت علوم در دانشگاه شیراز در حال برگزاری است.

وی افزود: مراکز مشاوره دانشگاه‌ها در طول ۲۵ ماه تعطیلی نصف و نیمه فعالیت‌های مختلف در کشور همواره پیگیر سلامت روان دانشجوها بودند و دانشجوهایی که در اولویت شماره یک این مراکز قرار داشتند به بیش از ۱۹ هزار نفر افزایش پیدا کرده که نسبت به قبل از کرونا تقریباً ۳.۵ برابر افزایش یافت.

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم با بیان اینکه همکاران ما در مراکز مشاوره به‌عنوان فرماندهان سلامت روان دانشگاه‌ها در سطح یک مقابله با آسیب‌های روانی دانشجوها بودند و فعالیت کردند، عنوان کرد: با از سرگیری فعالیت‌های حضوری دانشگاه‌ها انتظار است که آن شور و نشاط و حضور در عرصه مدیران مراکز مشاوره مشهود باشد.

وی با بیان اینکه در این گردهمایی الزامات یک مدیر مطلوب کارآمد و اثربخش بررسی می‌شود و امید است که خروجی این گردهمایی هماهنگی بیشتر در اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها باشد، افزود: لازم است که برنامه‌های مراکز مشاوره دانشگاه‌ها متناسب با زیست‌بوم فرهنگ جامعه ایرانی باشد.

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، پس از رونمایی از نرم‌افزار جدید سام (سامانه‌ی الکترونیکی مشاوره) با اشاره به اینکه این سامانه از سال ۹۴ در دفتر مشاوره سلامت ایجاد شده است، اظهار داشت: در این گردهمایی ما ارزیابی عملکرد مراکز مشاوره را در سال ۹۹ داریم، در صورتی‌که الان اردیبهشت ۱۴۰۱ است این یکی از چالش‌های دفتر مشاوره و سلامت است که نیاز به اطلاعات به‌روز داریم.

نعیمی با بیان اینکه به این شکل واقعاً نمی‌شود مراکز مشاوره را اداره کرد و ما نیاز به اطلاعات به‌روز داریم، گفت: برای رفع این مشکل سامانه الکترونیکی مشاوره را ارتقا دادیم و از این به بعد، مدیران مراکز مشاوره باید طی یک هفته اطلاعات بخش‌های مختلف خود را وارد این سامانه کنند.

وی در خصوص معرفی این سامانه، با بیان اینکه این سامانه بخش‌های مختلف از جمله مشاوره‌های آنلاین صوتی یا صوتی و تصویری دارد، عنوان کرد: هدف ما این است که اطلاعات به‌روز از همه مراکز مشاوره دانشگاه‌های کشور داشته باشیم تا زمینه‌های آسیب‌های اجتماعی دانشجوها مشخص و متناسب با آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

نعیمی با اشاره به اجرای طرح کات (کارگروه اصلاح و تربیت) که هدفش بررسی پرونده‌های کمیته انضباطی و کمیسیون موارد خاص در طول ۵ سال اخیر است، گفت: با این کار زمینه‌هایی که منجر به تشکیل پرونده انضباطی و تحصیلی برای دانشجوها شده شناسایی می‌شود تا مراکز مشاوره برنامه‌های متناسب با آن داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم نیاز به دسترسی سریع‌تر به اطلاعات مراکز مشاوره دانشگاه‌ها دارد، افزود: یکی از چالش‌های ما این است که روند طولانی و فرسایشی ارائه گزارش به نهادهایی است که با ما تفاهم‌نامه همکاری دارند که در این نرم‌افزار گزارش‌های آنلاین تصویری پیش‌بینی شده است.