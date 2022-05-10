ظرفیت تامین آب شرب نظرآباد ۱۰ درصد افزایش یافت

مجید جواهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اقدامات فنی بر روی ۹ حلقه چاه و آب‌بندی مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی سید جمال‌الدین حدود ۱۰ درصد به حجم تولید و ذخیره سازی آب این شهرستان افزوده شد.

وی منابع تأمین کننده آب شرب نظرآباد ر ۳۳ حلقه چاه ذکر کرد و گفت: با کف‌شکنی دو حلقه چاه در شهرک آزادگان و تعویض الکتروپمپ‌های فنی در سه حلقه چاه و حفر و تجهیز یک حلقه چاه جدید در محله قوچ حصار به میزان ۱۰ درصد به توان تولید آب افزوده شد. همچنین مشکل آب بندی مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی سیدجمال‌الدین که در عملیات شست و شوی سالانه مخازن از زمستان سال ۱۴۰۰ شناسایی شده بود، ترمیم و برطرف شده و از حدود ۱۰ لیتر بر ثانیه هدرروی آب جلوگیری شده است.

مدیر آبفای شهرستان نظرآباد اضافه کرد: پس از احداث ایستگاه پمپاژ مخزن سیدجمال‌الدین، این امکان فراهم شده است تا آب را از این مخزن به مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی ثارالله در بالاترین کد ارتفاعی شهر انتقال داد و از افت فشار و ناپایداری شبکه در فصل تابستان جلوگیری کرد.

وی پیش بینی کرد با اقدامات انجام شده حدود ۱۰ درصد به تولید آب این شهرستان اضافه شده است که امیدواریم با صرفه‌جویی ده درصدی مشترکین عزیز در تابستان امسال مشکلات تأسیس و توزیع آب را به حداقل برسانیم.

جواهری در خصوص اقدامات اصلاحی بر روی تأسیسات آب روستایی نیز گفت: بازسازی چاه‌های آب روستاهای ابراهیم بیگی، انبار تپه و کاظم آباد موجب افزایش آبدهی آنها شد و حدود ۲۰۰ فقره انشعاب غیرمجاز روستایی که خارج از طرح هادی احداث شده بودند هم قطع و جمع‌آوری شدند.