کمبود کلاس درس جدی است/ فرسودگی ۲۰ درصد مدارس کشور

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری، در آئین افتتاح ۱۵۰ مدرسه بنیاد برکت، با اشاره به شهدای فرهنگی و استاد مرتضی مطهری گفت: شهید طهرانی‌مقدم نیز از شهدای فرهنگی بودند یا شهید کاظمی بنیانگذار مؤسسه رویان هم فرهنگی بوده و بارها اعلام داشتند «من هر چه دارم از معلمین است».

وی با بیان اینکه نهادهای وابسته به رهبری همواره کمک حال آموزش و پرورش بودند، گفت: همین بنیاد برکت جهاد تولید واکسن کرونا داشت که حتی همین ساخت واکسن هم به نفع آموزش و پرورش شد و این امکان را به ما دادند که زودتر اقدام به بازگشایی مدارس داشته باشیم.

نوری با بیان اینکه به طور جدی با کمبود مدارس مواجهیم، گفت: ۲۰ درصد مدارس فعلی فرسوده هستند. در برخی استان‌ها مثل سیستان و بلوچستان به دلیل مهاجرپذیری و مسائل فرهنگی، در افزایش زاد و ولد با رشد تعداد دانش‌آموزان مواجه هستند. تعداد دانش‌آموزان از ۱۲ میلیون نفر به ۱۵.۵ میلیون نفر رسیده، حتی اگر بخواهیم برای هر ۳۰ نفر یک کلاس داشته باشیم، باز هم با کمبود مدارس مواجه هستیم.

نوری با قدردانی از بنیاد برکت، افزود: بنیاد برکت بین ۳۰ تا ۵۰ درصد هزینه ساخت این ۱۵۰ مدرسه را می‌دهد و مابقی توسط سازمان نوسازی مدارس تأمین اعتبار شده است. در حال حاضر نیز هزار مدرسه کانکسی و خشتی و گلی داریم که بخشی از هزینه‌های تبدیل این مدارس تأمین شده و متعهد به تأمین مابقی هزینه‌ها هستیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در خصوص تغذیه رایگان که این طرح از دیروز شروع شده، نیاز به تأمین اعتبار هستیم. در نظر داریم در هفته دو روز تغذیه رایگان را برای دانش‌آموزان داشته باشیم که یک‌سوم هزینه این طرح را تأمین کرده‌ایم. یک‌سوم دیگر هزینه‌ها توسط مهندس فتاح به ما وعده داده شده، امیدواریم یک‌سوم باقی‌مانده هزینه هم توسط بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تأمین شود.