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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۲:۴۳

بزرگترین تأمین کننده «ترامادول» و «متادون» در گرگان دستگیر شد

بزرگترین تأمین کننده «ترامادول» و «متادون» در گرگان دستگیر شد

گرگان- با ورود دادستانی، بزرگترین تامین کننده ترامادول و متادون خرده فروشان گرگان دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود دادستانی، بزرگترین تامینکننده ترامادول و متادون خرده فروشان گرگان دستگیر شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان ظهر سه شنبه در این خصوص گفت: این فرد تامین کننده قرص و شربت های متادون و ترامادول همه خرده فروشان شهرستان گرگان بود که با گزارش های مردمی، شناسایی و دستگیر شد.

محمود اسپانلو با بیان این که تعیین میزان تعداد قرص و شربت های موجود در این انبار به علت حجم زیاد آن زمانبر است، افزود: تخمین زده می شود بیش از ۱۰۰ هزار قرص متادون و ترامادول در این انبار موجود باشد.

وی ادامه داد: گالن های شربت متادون و و اوپیوم همراه با دست کم هزار شیشه حاوی این شربت های مخدر هم در این انبار موجود است.

اسپانلو گفت: متهم این پرونده، شربت های متادون و اوپیوم را در شیشه های ۲۵۰ سی سی بسته بندی و وکیوم شده به عنوان شربت خارجی به مصرف کنندگان می فروخت.

دادستان مرکز گلستان افزود: ۱۱ باب مغازه هم که با این عمده فروش در ارتباط بودند شناسایی و پلمب شد.

کد مطلب 5486465

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    نظرات

    • IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
      1 0
      پاسخ
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