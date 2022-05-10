کشت گردو گرمسیری برای استان سمنان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قرائیان ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی سمنان ضمن بیان اینکه کشت گردو گرمسیری برای نواحی گرم استان سمنان در دستور کار است، ابراز داشت: به این منظور شش رقم پیوندی ارقام تجاری پکان گردو در نظر گرفته‌شده است.

وی بابیان اینکه به دلیل تغییر اقلیم و خشکسالی باید به سمت کشت محصولات مناسب این شرایط گام برداشت، افزود: گردوی گرمسیری و به عنوان یک الگوی کشت جدید برای مناطق گرم و خشک استان سمنان معرفی می‌شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه پکان مانند گردو یک محصول خشکباری و ارقام پیوندی است، ابراز داشت: برای تأمین یک گونه جدید در سبد غذایی کشت این ارقام مغزی، بسیار چرب و خوش طعم در دستور کار قرارگرفته است.

قرائیان بابیان اینکه توسعه ارقام خشکبار دیگر هدف عمده طرح به شمار می‌رود، تصریح کرد: کشت پکان پیوندی برای نخستین بار به منظور سودآوری اقتصادی باغداران در استان سمنان انجام‌شده است.

وی ضمن بیان اینکه چوب این درخت گردو و روغن مغز آن صرفه اقتصادی دارد، افزود: کشت این محصول در مناطق گرمسیر نظیر شاهرود، آرادان و گرمسار انجام‌شده است.