مانور ویژه بازرسی از بازار تنگستان برگزار شد

آزاده محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مانور ویژه بازرسی از بازار به مدت سه روز در سطح شهرستان تنگستان در حال برگزاری است.

وی اضافه کرد: طی این سه روز بیش از ۲۰۰ واحد صنفی سوپرمارکت، فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای، خوار و بار فروشی‌ها و بقیه واحدهای صنفی ارائه دهنده خدمات مورد بازرسی قرار گرفته و تعداد ۳۰ پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی در حال ارسال است.

محمدی تصریح کرد: مانور مشترک نظارت بر بازار با حضور بازرسین اداره صنعت معدن و تجارت، اتاق اصناف، شبکه بهداشت و تعزیرات حکومتی با توجه به حساسیت وضع موجود و کنترل بیشتر ادامه خواهد داشت.

رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان تنگستان ضمن تشکر از برخی همشهریان که تاکنون با این مجموعه همکاری خوبی داشته‌اند، گفت: خواهشمندم در صورت مشاهده تخلف با شماره ۱۲۴ تماس حاصل کنند.